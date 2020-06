Il volume “Dante in Romagna” presentato in un video da Giuseppe Bellosi

Pochi giorni prima della chiusura totale legata alla diffusione del coronavirus, era uscito in libreria il nuovo lavoro di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi intitolato “Dante in Romagna – Mito, Leggende, Aneddoti, Tradizioni Popolari e Letteratura Dialettale”, pubblicato da Il Ponte Vecchio.

Il volume non è stato presentato in un incontro pubblico alla presenza degli autori, a causa dell’emergenza Covid, , ma vista l’importanza del libro, è stato realizzato un breve video, “per solleticare la curiosità” dei lettori.

Il video pubblicato sulla pagina FaceBook della Bottega https://www.facebook.com/bottegabertaccini/ e su YouTube.

In questo loro libro, Baldini e Bellosi affrontano il rapporto fra Dante e la Romagna da una angolazione popolare e antropologica, ossia, non come Dante ha raccontato la Romagna, ma come i romagnoli hanno vissuto e idealizzato Dante. Un saggio che si aggiunge al corposissimo catalogo degli studi danteschi di questi anni, ma lo fa da una prospettiva nuova, quella del popolo e appunto dell’aneddotica e delle leggende popolari nate dalla presenza del Sommo poeta in una terra di periferia come lo è stata quella romagnola, luogo non solo di esilio, ma anche di protettivo e amorevole rifugio.

Il fatto poi che sia morto e sia sepolto a Ravenna inevitabilmente ha creato un legame ancora più stretto fra i romagnoli e Dante. Un affetto ricambiato, verrebbe da dire: non è un caso dunque se la Romagna, dopo la Toscana, è la regione più presente nella Divina Commedia.