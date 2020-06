Al via gli esami di maturità. Gli auguri del Sindaco: “In questo periodo complicato avete dimostrato di essere già maturi”

“Oggi per tantissimi ragazzi e ragazze iniziano gli esami di maturità” scrive il sindaco di Ravenna Michele de Pascale sulla sua pagina Facebook. “Un traguardo importante e un’esperienza indimenticabile, che quest’anno è ancora più straordinaria. Il virus per qualche mese vi ha tolto la scuola, la socialità, le occasioni per stare insieme agli amici, la possibilità di fare esperienze e di incontrarsi, ma sono certo che non vi ha tolto la capacità di sognare, la voglia di sperimentare e di affrontare questa sfida con ancora più tenacia. Un ringraziamento ai docenti che nonostante questo periodo difficile hanno continuato a garantire le lezioni e hanno accompagnato i loro studenti alla prova finale.

Un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi, che in questo periodo tanto complicato avete dimostrato di essere coraggiosi, consapevoli e già “maturi”.