I progetti Adrireef e Usefall entrano in finale a “Regiostars awards”

Ne parla il sindaco di Ravenna Michele de Pascale sulla sua pagina Facebook: Adrireef e Usefall sono due progetti europei, due diverse modalità di collaborare tra territori e realtà differenti affacciate sull’Adriatico.

𝐀𝐃𝐑𝐈𝐑𝐄𝐄𝐅 punta ad esplorare il potenziale legato alla Blue Economy dei reef adriatici. Li mappa e li mette a sistema, in modo da produrre linee guida e codici di condotta adeguati per un progresso sostenibile e uno sviluppo economico.

𝐔𝐒𝐄𝐅𝐀𝐋𝐋 (Unesco Site Experience For All), invece, ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai siti UNESCO al fine di rendere il patrimonio culturale una leva per uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.

Due diverse modalità per collaborare in Europa per migliorare i luoghi in cui viviamo e favorire la nascita di comunità.

Entrambi sono entrati nella finale della competizione internazionale “Regiostars awards” che premia i progetti europei più innovativi.

Con il voto di tutti è possibile vincere la categoria del premio del pubblico.

𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐅𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐕𝐎𝐓𝐀𝐑𝐄?

Basta andare sul sito https://regiostarsawards.eu/