MEI. Presentata online la Festa della Musica

Nella giornata del 17 giugno 2020 a partire dalle 15 si svolge la videoconferenza stampa di presentazione della Festa della Musica prevista per domenica 21 giugno. Parteciperanno il Sottosegretario per i bene e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico, il Sottosegretario alla Salute Alessandra Zampa, il Capo Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti, il Direttore Generale Spettacolo Ninni Cutaia, il Presidente della SIAE Giulio Rapetti Mogol, il Direttore Radio Tre Marino Sinibaldi, il Presidente Aipfm Marco Staccioli, Elio Jovine di Doctor Life, Luca Romani Presidente di Italian Blues Union, il Presidente di AFI Sergio Cerruti, il Presidente del Nuovo IMAIE Andrea Miccichè, il Presidente di MEI Giordano Sangiorgi, Claudio Formisano di CAFIM, Antonino La Spina di UNPLI, Gianpaolo Lazzeri di ANBIMA, Marco Fornasier di FENIARCO, il Presidente Parco Archeologico Agrigento Bernardo Agrò, la Direttrice Conservatorio Arturo Toscanini Mariangela Longo, gli artisti Paolo Fresu e Dante Mortet.