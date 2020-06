Ravenna. EmpiRa diventa un sito di info e approfondimenti della saga di Star Wars

Dopo 10 anni di storia, EmpiRa, Fan Club di Star Wars con sede a Ravenna, diventa un sito di informazione per tutti gli appassionati e i fan della saga.

“Già in passato avevamo provato più volte senza riuscire nell’intento – spiegano da EmpiRa – . Questo genere di condivisione richiede esperienza, costanza e dedizione e sopratutto necessità di un gruppo di persone che possa gestire la cosa nel miglior modo possibile”.

“Empira è un club, un associazione culturale che ha vissuto fino ad oggi condividendo la passione per Star Wars attraverso eventi dal vivo che ci hanno permesso di consolidare il rapporto con i soci e tra i soci ed è proprio per questo che oggi siamo qui ad inaugurare la nostra nuova redazione. Con l’aiuto e la disponibilità di uno di quei nostri soci, Manuel Bettuzzi, nonché capo redattore di questo nuovo progetto, ci impegneremo a divulgare e ad informare i lettori nella maniera più corretta, celere e trasparente possibile tutto quello che riguarda il mondo Star Wars” assicurano dalla redazione di www.empira.it .