Enpa Ravenna: difendiamo l’ambiente dai barbari che gettano mascherine e guanti negli spazi pubblici

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna lancia un grido dall’allarme sottolineando come sempre più spesso si vedano mascherine e guanti gettati a terra “triste fenomeno derivante dall’inurbano comportamento di talune persone”.

“Come se non bastasse la dispersione nell’ambiente di plastica di vario genere e di rifiuti d’ogni sorta, dobbiamo ora assistere all’indecente malvezzo di gettare negli spazi pubblici le mascherine ed i guanti non più utilizzati” lamentano dall’Enpa.

“Anziché depositare mascherine e guanti negli appositi contenitori, si trova comodo gettarli nelle aree verdi oppure sui marciapiedi e persino in mare.

Rivolgiamo quindi all’opinione pubblica un accorato appello a vigilare per la difesa dell’ambiente nel quale oltre a noi vivono milioni di animali appartenenti alle specie più varie” conclude l’Enpa Sezione Provinciale di Ravenna ricordando l’importanza di “difendere l’ambiente dai barbari”.