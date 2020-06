+Europa per Ravenna città creativa: le imprese culturali e la connessione con le principali reti europee al centro del rilancio

Riteniamo che Ravenna abbia bisogno di trovare una direzione nuova per il suo futuro e perciò occorre creare le occasioni giuste per favorire l’approfondimento e la condivisione con i cittadini di una filosofia che potrebbe garantire ampie possibilità di sviluppo sociale, civile ed economico. Tra gli elementi fondamentali dovranno esserci anche forme di investimento (logistico, strategico, economico) verso il mondo delle imprese culturali e creative, verso le nuove generazioni, operando per l’adesione alle più importanti reti europee con progetti di crescita territoriale e implementando ogni attività di potenziamento dell’Università, delle imprese giovanili e femminili e dei centri di innovazione e di ricerca.

Su questi spunti +Europa gruppo di Ravenna si mette da subito a disposizione per approfondire temi utili ad uno sviluppo ragionato del territorio e delle sue risorse.

Per cominciare facciamo tre proposte che in realtà sono ambiti di lavoro da approfondire.

1) Adesione Rete Città Creative Unesco – La Rete delle città creative dell’Unesco, creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile, può essere uno strumento utile di una strategia più ampia. Per questo riteniamo che Ravenna debba candidarsi a farne parte, ragionando su un progetto che abbia finalità culturali ma anche turistiche ed economiche. Aumentare il partenariato, gli scambi di buone pratiche, le azioni di distretto (vedi Darsena di città) che colleghino questi spazi ad una dimensione di creatività, scambio, lavoro, vivibilità in stile europeo, sono elementi che andrebbero messi in campo per lanciare appena possibile il percorso di candidatura.

2) Ravenna Campus – A ottobre partirà la nuova Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; i corsi, di varia tipologia, previsti per il prossimo anno didattico sono 20. Forse è il momento che la città si accorga di più dell’Università e che i servizi forniti crescano. Proponiamo un grande appuntamento cittadino, non solo interno all’Alma Mater, ma rivolto al tessuto connettivo, sociale ed economico di Ravenna e preparato da dossier specifici; per conoscere le novità, connettere le politiche, aprire davvero la città e i suoi servizi al progetto di Ravenna città universitaria.

3) Progetto Imprese under 30 – In città, rispetto agli standard europei, esiste una difficoltà a fare crescere nuova imprenditoria giovanile e femminile; occorre sistematizzare tutti gli interventi “sparsi” messi in campo dai vari soggetti pubblici o privati; aumentare e mettere in rete tutti gli spazi di coworking e potenziare l’offerta di servizi di partenza (brevettabilità, analisi di mercato, fundraising, ricerca, consulenza). A questo scopo potrebbe essere utile attivare anche forme locali di sostegno economico (in forma di voucher da utilizzare in questi ambiti) allo scopo di rafforzare i bandi regionali, nazionali ed europei.

+ Europa gruppo di Ravenna