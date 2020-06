Fusignano. Sabato 20 giugno riapre al pubblico la Piscina Intercomunale di Rossetta

Riapre al pubblico sabato 20 giugno la Piscina Intercomunale di Rossetta, gestita da Agis per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano. Gli orari di apertura andranno dalle 9.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 20.30 la domenica e i festivi. Varranno naturalmente tutte le normative previste in materia anticovid, a partire dalla distanza interpersonale di almeno un metro e di due metri in caso di attività ludico-motorie.

In un ampio spazio verde immerso in una atmosfera tranquilla, l’impianto di Rossetta dispone di due piscine di cui una per bambini e una di 25 metri ideale per il nuoto libero: anche in questo caso verranno seguite tutte le normative di distanziamento previste dai protocolli regionali anticovid.

L’impianto è dotato di postazioni gratuite comprensive di lettini, sedia e ombrellone; le postazioni sono prenotabili da lunedì alla domenica. La struttura è fornita inoltre di gazebo, di un parco giochi per bambini e campi da gioco, di bar, ristorante e pizzeria.

Vengono organizzati corsi di acquagym il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 12.45 alle 13.30 a partire da lunedì 22 giugno.

L’ingresso costa 6 euro per gli under 14 e 8 euro per gli adulti (gratuito per gli under 4 e le persone con disabilità). Sono previsti abbonamenti per dieci ingressi e stagionali per ragazzi, adulti e famiglie.

La conclusione della stagione è prevista per domenica 30 agosto. La piscina si trova in via Rossetta Traversa 7 a Fusignano.

Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti ci si può rivolgere alla cassa già da venerdì 19 giugno dalle 9.30 alle 14.30 (tel. 0545 58316).