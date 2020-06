Priorità alla scuola torna in piazza anche a Ravenna. “Mancano certezze sul rientro, il movimento è coeso, non si fermerà”

Giovedì 25 giugno la rete Priorità alla Scuola torna in piazza in una trentina di città italiane, per la seconda volta in poche settimane, per chiedere che le esigenze di studenti e lavoratori del mondo della scuola siano ascoltate.

Anche a Ravenna si terrà una manifestazione, nella centralissima piazza del Popolo a partire dalle 18 in contemporanea con Firenze, Roma, Trento, Genova, Reggio Emilia, Pisa, Livorno; ma anche Pontedera, Perugia, Milano, Cremona, Lucca, Ancona, Civitanova Marche, Parma, Vicenza, Arezzo, Pistoia; e poi Udine, Faenza, Torino e Torre Pellice (TO), Padova, Ferrara, Napoli, Collegno, Vercelli, Brescia, Verona, Prato Matera, Taranto, Aosta, Forlì, Sassari, Sanremo, Bergamo, Potenza, Imola, Palermo, Terni e Bologna. Aderiscono all’iniziativa Casa delle Donne, MCE, Arci Genitori di Ravenna e i sindacati FLC CGIL, COBAS e SGB.

“La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre – si legge nel volantino di presentazione dell’iniziativa -: bambine e bambini, giovani, insegnanti, lavoratori e lavoratrici, famiglie, hanno resistito per tre mesi – materialmente e psicologicamente – per far fronte a una emergenza. Dopo questo enorme sforzo collettivo e quando ormai tutte le attività produttive del Paese sono già riavviate, è ora di dire Basta! La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre, perché senza scuola non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita – né umana, né economica”.

Le richieste sono chiare, ormai da settimane: No alla riduzione del tempo scuola in favore della Didattica a Distanza, ma nemmeno all’esternalizzazione del servizio scolastico a cooperative o educatori, “parcheggiando” i bambini che non possono entrare in classe in altri spazi, lontano dai loro insegnanti a fare attività alternative allo studio. Sì agli investimenti in edilizia scolastica, perché molte scuole italiane sono vecchie e sottodimensionate alle esigenze attuali, oltre a non rispettare, in molti casi, gli stessi standard di sicurezza necessari ad accogliere studenti e personale. Sì all’assunzione di più personale, sia docente che ATA, cioè i cosiddetti bidelli e personale di segreteria, che già in condizioni pre covid risultava insufficiente, ma oggi mostra ancor più tutta la sua inadeguatezza quantitativa.

Torna poi il tanto famigerato tema delle “classi pollaio” come le definì la stessa Ministra Azzolina: classi eccessivamente numerose, principalmente per la scarsità del personale docente garantito dagli organici, che se in tempi normali è comunque sempre stato un ostacolo all’apprendimento e alla possibilità di seguire adeguatamente le esigenze formative degli studenti, soprattutto quelli più bisognosi di attenzioni, in tempi pandemici diventa anche ostacolo alla sicurezza.

In proposito abbiamo sentito la portavoce locale del movimento, Soheila Soflai Sohee, insegnante in un istituto cervese e mamma, che mercoledì scorsi, mercoledì 17 giugno, ha incontrato anche l’assessora con delega all’istruzione del Comune di Ravenna, Ouidad Bakkali, per confrontarsi sul tema.

Cosa è emerso dall’incontro?

Siamo stati positivamente colpiti dalla disponibilità dell’assessora ad incontrarci e ascoltare le nostre istanze, è stato un momento utile di confronto reciproco. Purtroppo, non essendo ancora chiara la cornice all’interno della quale muoversi, anche per le istituzioni comunali è difficile partire con gli interventi. Ci ha però confermato che condivide diverse delle nostre richieste, come quella del ritorno alla scuola in presenza e della necessità di incrementare gli organici. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, ci ha spiegato che nel caso in cui i protocolli rendessero necessari rapporti più stretti tra bambino e insegnante, il Comune di Ravenna ha già stanziato risorse aggiuntive, per procedere ad assunzioni a tempo determinato. Considerando quello che succede in altri territori, non è scontato.

Fino ad ora, qual è l’impressione che avete maturato sullo stato dell’arte del settore scolastico?

Non c’è ancora nulla di concreto. È vero che i Comuni sono stati investiti di poteri straordinari per intervenire sull’edilizia scolastica ma, per fare un esempio, non sono ancora stati fissati i parametri che stabiliscono quanti studenti possono entrare in classe, in base alle dimensioni dell’aula. Senza certezze, non è possibile per i Comuni cominciare a progettare e realizzare modifiche alle aule. Un altro tema fondamentale è poi: dove verrebbero collocati quei bambini che non rientrerebbero in aula? Assieme a chi? Con educatori, con insegnanti? E di chi sarebbe la responsabilità? Della scuola? Del Comune? Arrivati a fine giugno mi sembra molto grave che non ci siano ancora certezze. Anche l’assenza di informazione e formazione rivolta agli insegnanti su come comportarsi con mascherine e lavaggi delle mani è un problema.

Accanto al distanziamento, si è parlato anche di mascherine, di divisori in plexiglass, ma ancora non sembra ci sia nulla di deciso. Qual è la situazione?

Un discorso specifico andrebbe fatto sul monitoraggio: si sta ipotizzando che tutti i bambini abbiano mascherine e distanziamento ma non è ancora stato previsto un lavoro di prevenzione come tamponi al personale o anche ai bambini, se ci dovessero essere dei casi. Sembra che, come nel lock down, non essendoci i mezzi per fare quello che bisognerebbe fare, si congeli tutto. Anche l’idea delle mascherine ai bambini è un modo per bloccare la situazione, soprattutto in un quadro come quello che sta evolvendo, in cui nei cinema per esempio si potrà entrare senza mascherine, ma poi a scuola si propone di renderle obbligatorie. Ci sono tante incongruenze: è ripartito quasi tutto dal punto di vista economico, ma a scuola mancano anche i protocolli più basilari. Si è molto in ritardo e noi chiediamo risposte chiare adesso, per sapere come procedere nel prossimo anno scolastico.

E sul discorso delle famigerate “classi pollaio”?

Ci sono delle regole scolastiche che generano le classi pollaio. Ci voleva poco a cambiarle, bastava modificare una riga dei regolamenti, ma non è stato fatto. Naturalmente occorreva anche prevedere più assunzioni di conseguenza. Il risultato è che, anche dove c’erano situazioni in cui le aule erano disponibili perché le iscrizioni erano state inferiori, come nel caso della Pascoli di Ravenna, dove si sarebbero potute realizzare due prime da 13 bambini l’una, non si farà perché mancano gli insegnanti. Così i bambini saranno costretti a stringersi in 26 in un’aula troppo piccola, lasciando vuota l’altra, che poi si dovrà comunque utilizzare se verrà approvato il coefficiente. È un paradosso assurdo.

E tutte le nuove assunzioni di docenti promesse dal Governo?

In realtà non è personale in più, perché con i concorsi banditi si andranno a coprire posti già coperti da precari. È possibile che i precari partecipino al concorso straordinario, non passino, ma poi vengano assunti lo stesso a tempo determinato perché il numero di assunzioni di cui si è parlato è comunque inferiore a quello che comunque serve e quindi un non assegnatario del concorso potrebbe non entrare di ruolo, ma lavorare comunque da precario. Sono numeri già considerati, quello che cambia è l’inquadramento, ma i numeri degli insegnanti sono più o meno sempre gli stessi. Ci sarebbe bisogno di molte più assunzioni, perchè già di base il personale è carente. Lo stesso discorso vale per il personale ATA che è ampiamente sottodimensionato. Questa è la scuola in cui entreranno i nostri bambini e ragazzi in tempi di covid. Ora, vorrei sapere come faranno a controllare che i bambini si lavino bene le manine, chi ci guarda?

Quindi il rischio è che, dopo un mese, magari in ritardo perché non ci possono essere controlli tempestivi, si scopra che c’è un focolaio e si debba chiudere di nuovo la scuola, con tutti i bimbi in DaD. Questa è la preoccupazione che abbiamo noi.

Priorità alla Scuola segna comunque una novità rispetto al passato: sembra la prima volta che per la scuola si lotti in modo trasversale, mettendo insieme insegnanti, educatori, ma anche famiglie e studenti. È così?

Io spero che questa lotta vada avanti perché già con la manifestazione del 23 maggio sembra che si sia ottenuto qualche cambio di direzione a livello politico. È cambiato anche il linguaggio con cui si parla di scuola: il termine Priorità, che è il nostro leit motiv, è diventato un termine molto utilizzato. Ora bisogna capire se dalle parole si passerà ai fatti. Ci sono nuove idee che stanno circolando, come quella di vincolare parte del Recovery Fund alla scuola. Anche il sindaco de Pascale è andato agli Stati Generali del Governo con la proposta di utilizzare metà di quel fondo per scuola e strade. Siamo ancora molto in ritardo, ma almeno nelle intenzioni qualcosa si muove. Forse è anche il frutto di questa unità.

Priorità alla scuola si muove su più binari: il rientro a scuola a settembre ma anche tornare a reinvestire sulla scuola a lungo termine?

Penso che il lock down nella scuola dovuto al covid sia stato una prova del nove. Il motivo per cui la scuola è stata la prima a chiudere e l’ultima a riaprire è legato al fatto che a scuola ci sono problemi che ci si porta dietro da prima: le classi pollaio, le deroghe sulla sicurezza e così via. Questi problemi si ripresenteranno con qualsiasi altra emergenza e noi non possiamo più permettercelo.