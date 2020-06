Bagnacavallo. Dal 26 giugno torna il cinema al parco delle Cappuccine

È stata presentata questa mattina la 36a edizione di Bagnacavallo al Cinema – Estate 2020, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, in programma presso il Cineparco delle Cappuccine da venerdì 26 giugno a lunedì 7 settembre. Sono intervenuti il sindaco Eleonora Proni, l’assessore alla Cultura Monica Poletti e, per il Cinecircolo Fuoriquadro, Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi.

“Siamo orgogliose di poter annunciare il ritorno del cinema al parco delle Cappuccine anche per questa estate – hanno affermato Eleonora Proni e Monica Poletti. – È la 36a edizione, ma sarà diversa da tutte le altre. Abbiamo lavorato intensamente in queste ultime settimane assieme al Cinecircolo Fuoriquadro per studiare la corretta applicazione delle linee guida tracciate dalla Regione in tema anti Covid-19 e al tempo stesso salvaguardare la qualità e l’atmosfera unica che si respira nel nostro cineparco. Ringraziamo fin da ora gli spettatori che ci rinnoveranno la loro fiducia e il loro affetto. Sarà un’estate all’insegna della cultura quella che ci aspetta a Bagnacavallo, e il cinema ne sarà uno splendido inizio. Torna il cinema al parco delle Cappuccine di Bagnacavallo, evento culturale fondamentale per l’estate della Bassa Romagna.”

“Si tratta della 15a edizione di Bagnacavallo al Cinema che gestiamo noi come Circolo Fuoriquadro – hanno aggiunto Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi – e come tutti sapete si svolge in un anno molto difficile. Tuttavia riusciremo, con la collaborazione fondamentale del Comune, a proporre 74 serate di cinema con 63 film diversi, fino al 7 settembre, mantenendo quasi inalterato il numero delle giornate e dei film rispetto agli scorsi anni. Ci sarà una selezione del miglior cinema di questa stagione, dal premio Oscar Parasite a film per famiglie come Jojo Rabbit, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Onward – Oltre la magia, dal cinema d’essai a film mainstream. Per gli incontri con i registi e gli attori stiamo definendo in questi giorni con la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e a breve usciremo con la lista sempre per il progetto Accadde domani.”

A causa del necessario distanziamento interpersonale in ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19, i posti in platea andranno da 110 a 140 (i componenti uno stesso nucleo familiare o congiunti potranno sedere in posti adiacenti) rispetto ai 280 degli scorsi anni.

Sarà obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione. Sarà possibile effettuare la prenotazione unicamente al telefono o via WhatsApp comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19).

Chi avrà prenotato si dovrà presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su: gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30.

Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

www.arenabagnacavallo.it

cinemabagnacavallo@gmail.com