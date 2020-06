Cinque cene con i cuochi emiliano romagnoli di CheftoChef alla Cucina del Condominio di Ravenna

Metti una sera di inizio estate, un elegante dehors nel centro di Ravenna e la cucina di chef di primo piano nel panorama regionale: un mix di ingredienti di successo per un ciclo di cene indimenticabili sotto il cielo stellato della nostra amata città. È la brillante intuizione di Matteo Salbaroli, chef e titolare dei ristoranti Cucina del Condominio e L’Acciuga Osteria, in collaborazione con CheftoChef emiliaromagnacuochi e della sua estensione locale RavennaFood.

“Quando durante il lockdown provavo a pensare alla riapertura del mio locale mi immaginavo qualcosa di dirompente che gridasse alla città che Cucina del Condominio era tornata a regalare una gustosissima estate a tutti i clienti e non solo. La mia idea ambiva a coinvolgere tutti i ravennati e, nel mio piccolo, a prendere parte a un percorso di rinascita dell’intera città”, spiega lo chef Salbaroli.

Nel concreto si tratta di 5 serate “In cucina al condominio” in cui lo chef Matteo Salbaroli condividerà i suoi fornelli insieme a ospiti speciali della nostra Regione. Un ciclo di cene in tandem dai sapori tradizionali quanto innovativi, poiché frutto della collaborazione tra professionisti dalle esperienze e caratteristiche differenti accomunati dalla grande passione per la gastronomia e la materia prima del nostro territorio.

Si parte mercoledì 24 giugno con la chef Irina Steccanella, titolare di Irina Trattoria a Savigno in provincia di Bologna. Di sé Steccanella parla così: “Negli ultimi anni ho avuto occasione di sviluppare una mia idea di cucina classica, tradizionale ma unica. Una visione differente grazie alla quale voglio riuscire a distinguermi nel panorama italiano. Sono emiliana e bolognese, ho l’austerità di questa terra e il caloroso sorriso di una tavola confortevole e familiare”.

Il menù, schietto e di carattere, è una sapiente sintesi tra il confortevole rigore delle origini emiliane di Irina e la genuinità romagnola di Salbaroli.

MENU

𝗖𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗺𝗲 𝗥𝗼𝘀𝗮

𝗣𝗼𝗿𝗰𝗶𝗻𝗼 𝗔𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗢𝗹𝗶𝗼 𝗥𝗼𝘀𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗼

𝗣𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗔𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮𝗴𝗶 𝗲 𝗟𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲

𝗩𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗧𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼

𝗭𝘂𝗽𝗽𝗮 𝗜𝗻𝗴𝗹𝗲𝘀𝗲

Cucina del Condominio, via Oberdan n. 36

mercoledì 24 giugno ore 20

40 euro a persona (vini esclusi)

Calendario degli appuntamenti successivi

giovedì 2 luglio

GIANLUCA GORINI | DaGorini Ristorante – San Piero In Bagno FC

mercoledì 8 luglio

RICCARDO AGOSTINI | Ristorante Il Piastrino – Pennabilli RN

mercoledì 15 luglio

DANIELE BENDANTI e LORENZO COSTA | Oltre – Bologna

mercoledì 22 luglio

MATTEO CASADIO | pescenudo.it

Per informazioni e prenotazioni 327 680 3847