“Salviamo le api”: incontro online promosso da Conapi su come avere un giardino senza veleni

Martedì 23 giugno alle 17 in diretta Facebook nella pagina Conapi – Consorzio nazionale apicoltori ci sarà una conferenza online dal titolo “Salviamo le api in un giardino senza veleni”. Per l’occasione interverrà il ricercatore entomologo Roberto Ferrari, del Centro agricoltura ambiente “Giorgio Nicoli” di Crevalcore, mentre l’assessore all’Ambiente del Comune di Lugo Maria Pia Galletti introdurrà l’evento.

Ferrari spiegherà come gestire i giardini, gli orti e favorire le api e altri insetti utili evitando inutili e dannosi trattamenti insetticidi, per esempio contro le zanzare, salvaguardando la nostra salute.

“Parliamo spesso di tutela ambientale, ma altrettanto spesso ci dimentichiamo cosa possiamo fare noi per migliorarlo – ha dichiarato Paola Pula, sindaco referente per l’Ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Ecco dunque un’occasione che può stimolarci a compiere piccoli gesti utili a tutelare l’ambiente che ci circonda, partendo proprio dagli insetti, animali fondamentali per la catena alimentare e spesso poco conosciuti”.

Tutti i cittadini, i professionisti del verde e chiunque sia interessato a un giardino senza veleni è invitato a partecipare e potrà commentare la diretta per porre le proprie domande.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale “Verde ornamentale e tutela delle api”, realizzato da Conapi in collaborazione con Mielizia e il Centro agricoltura ambiente “Giorgio Nicoli”, con il supporto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Ceas della Bassa Romagna ha aderito al progetto, insieme a oltre 90 Comuni da tutta l’Emilia Romagna.