Faenza. Il Mei 25 è già partito: 1 milione di spettatori on line dal 23 febbraio al 23 giugno

On line il MEI25 ha già fatto il boom, con i quasi quattro mesi di quarantena e post quarantenadal 23 febbraio al 23 giugno: con 3 mila visitatori unici al giorno sul sito per un totale di oltre 350 mila visitatori e con una media di 10 mila visualizzazioni al giorno sulle pagine Facebook del MEI e delle associazioni del circuito del MEI per circa 1 milione di visitatori.

“Veri e propri numeri da record che si aggiungono ai 400 mila spettatori de L’Italia in una Stanza sul web con 400 artisti e del Festival Day sempre sul web con oltre 100 festival collegati e dell’IndieRecordStoreDay che on line ha avuto il 19 giugno in pieno avvio d’estate ben 30 mila spettatori con la presentazione di circa 150 produzioni indipendenti, negozi di dischi e negozi di strumenti musicali” dichiara il patron del Mei Sangiorgi -. Infine, a Parma, si e’ tenuto un grande convegno sulle problematiche di Musica, Giovani e Futuro all’interno della Festa della Musica dove sono state sottolineate tutte le difficoltà del settore”.

“Positivo riscontro del documento degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente sulla Risoluzione unitaria votata ieri all’unanimita’ alla Commissione Cultura della Camera . Le trenta realta’ ed associazioni, rappresentanti di tutta la filiera delle piccole imprese, che ruotano intorno al MEI, hanno visto ripresi veri e propri paragrafi delle loro proposte – prosegue Sangiorgi -. In particolare tra le risoluzioni si evidenzia positivamente: la necessita’ di proseguire con gli incontri anche con le realta’ minori del settore dello spettacolo e della musica, ad allargare il sostegno ai lavoratori intermittenti, a favorire la promozione della musica popolare, ma soprattutto “ad assumere iniziative a sostegno delle piccole imprese del settore musicale per sostenere quelle figure professionali – produttori, editori, promoter, organizzatori di festival, club e discoteche – che costituiscono il vero e proprio motore della filiera della musica dal vivo;”, oltre ad attivare iniziative per attivare il live quanto prima”.

“Riguardo agli eventi, proprio ieri alla Camera su Rai Due il Ministro ai Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini ha detto in modo chiaro che si deve aprire una Fase 2 da subito dividendo tra piccoli e grandi eventi mentre dall’altra ha confermato l’idea di una piattaforma nazionale per dirette live in streaming. Due proposte emerse dal MEI e dal suo circuito di associazioni, ed ha inoltre allargato la platea dei fruitori di Cassa Integrazione e Bonus Inps e attivato tre bandi per festival e produttori, artisti e autori come sempre proposto dal nostro coordinamento” conclude Sangiorgi.