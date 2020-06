“I sette uomini della Quarta Crociata”, da San Giovanni Evangelista in Ravenna a Costantinopoli, nell’ultimo libro di Gianni Morelli

“I sette uomini della Quarta Crociata” è un agile racconto scritto da Gianni Morelli – saggista e storico dell’arte ravennate – pubblicato da Clown Bianco nella collana Tòpoi. Nel titolo c’è quasi tutto, ma non tutto. Ci sono i sette protagonisti della nostra storia e c’è il casus belli – è proprio il caso di dirlo – ovvero la Quarta Crociata, quella che portò i soldati di Cristo non a “liberare” i luoghi sacri del cristianesimo in Terra Santa ma a conquistare Costantinopoli o Bisanzio, che dir si voglia. Ma l’antefatto e la ragione di questo libro non si trovano nel titolo, bisogna cercarli fra le pagine. Tutto nasce, infatti, dai mosaici medievali della Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna. Quei mosaici raccontano con dovizia di particolari proprio la conquista crociata di Bisanzio. E allora uno si chiede, perché? Cioè, perché proprio a Ravenna? Che cosa c’entra Ravenna con la Quarta Crociata? Si scopre allora nel racconto dipanato con pochi ma sapienti tratti da Gianni Morelli, che Ravenna c’entra eccome. Certo non ne fu il fulcro, perché i players in campo furono tanti, dei veri pesi massimi nella geopolitica dell’epoca. Ma Ravenna c’entra e non solo per i mosaici.

E allora vediamo intanto i 7 protagonisti. Il primo è Papa Innocenzo III che nel gennaio 1198 salì al soglio di Pietro e, sulle orme dei suoi predecessori, decise che era ora di bandire una nuova Crociata, la Quarta. Voleva e poteva essere il protagonista assoluto della nostra storia, ma così non sarà. Il dominus è invece il Doge Enrico Dandolo, vecchissimo, cieco, eppure potentissimo e superlativamente machiavellico prima di Machiavelli. Fu lui, l’uomo nero, a menare le danze. E a lui si indirizzano, lo si capisce, le simpatie dell’autore, con un tributo all’intelligenza, ché sull’etica in questo caso è meglio soprassedere. Abbiamo quindi Bonifacio Marchese di Monferrato uomo dell’Impero che è il braccio armato della Crociata, laddove Venezia mette a disposizione soldi, logistica e tanta diplomazia. Altro uomo dell’Impero è Filippo di Svevia, Re di Germania, quarto figlio di Federico Barbarossa, che cerca di farsi largo nelle trame del potere secolare e trama egli stesso per riportare sul trono di Bisanzio un suo uomo, ovvero il cognato. Ed eccolo l’illustre cognato Alessio IV Angelo, figlio di Imperatore spodestato a Bisanzio e dunque testa coronata senza corona, che brama di riottenerla e per un po’ ci riesce, grazie appunto ai crociati. Ma viene presto spodestato a sua volta da Alessio V Ducas detto Marzuflo che si mette a capo di una rivolta “nazionalista” per cacciare i crociati. Infine, l’ultimo dei sette protagonisti è Baldovino I, Conte di Fiandra e primo Imperatore Latino di Costantinopoli. Dopo che i crociati ebbero conquistato definitivamente la città e fatto fuori Alessio V la corona tocca a lui, grazie alle manovre del Doge Dandolo.

Il Regno Latino a Costantinopoli non durò molto, dal 1204 al 1261, e non portò molta fortuna alla grande città capitale del mondo orientale: per l’impero bizantino fu un periodo di grande decadenza, terminato solo con la riscossa dell’imperatore Michele VIII Paleologo che riconquistò il potere. Ma la Quarta Crociata fece storia e scalpore per gli intrighi, le manovre, le efferatezze, la guerra fratricida in seno al mondo cristiano, malgrado i desiderata del Papa.

E Ravenna? Gianni Morelli ci racconta che certamente era ravennate uno dei comandanti della flotta veneziana che trasportava i crociati: l’Arcivescovo Alberto Oselletti, un vescovo guerriero. Con lui c’era un crociato innominato, ritornato in patria dopo la conquista di Costantinopoli. E della partita sarebbero stati anche altri illustri ravennati come Antonio Saffi, Alessandro Giudice, Desdeo Carrari di Ubertino, Pietro Rasponi e Ridolfo Spreti di Araldo. Un altro ecclesiastico – Tommaso Morosini – per metà veneziano, per metà ravennate fu messo dai veneziani alla testa del patriarcato di Bisanzio subito dopo la conquista. E poi ci sono quei mosaici voluti agli inizi del 1200 dall’abate Guglielmo in San Giovanni Evangelista che – dice Morelli – sono quasi il frutto di un reportage sul campo di battaglia. Qualcuno insomma che c’è stato, che ha visto.

E così la nostra storia dei sette uomini che fecero l’impresa della Quarta Crociata si conclude, con una lettura veloce e piacevole, che lascia in bocca il desiderio di saperne di più. E anche questo è un merito di Gianni Morelli: non avere saziato il lettore, bensì stimolato l’appetito per le piccole storie e la grande storia.