La città che non ci piace: incrocio all’ingresso di Marina Romea in stato di abbandono

Da alcuni anni, l’incrocio all’ingresso di Marina Romea con provenienza dalla Statale Romea è in completo stato d’abbandono. Un brutto biglietto da visita per chi arriva dalla Romea.

Pare che il problema sia che tale incrocio è su strada provinciale, via delle Valli, per cui il Comune di Ravenna non fa manutenzione e la Provincia nega che sia si propria competenza.

Inoltre si attende da anni un tratto di pista ciclabile all’inizio dell’abitato a Marina Romea che dovrebbe congiungersi con la pista ciclabile per Casalborsetti.

G.G.