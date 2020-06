La pandemia di Coronavirus annulla anche i matrimoni: la storia di Laura e Gian Maria di Ravenna

Fidanzati da una vita, una famiglia avviata, con tanto di figlia e una casa in corso di ristrutturazione. Poi un bel giorno la decisione: “Dai, sposiamoci!”. Peccato che tra l’idea di farlo e il giorno del Sì ci si metta di mezzo una pandemia globale come quella da coronavirus che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e i cui effetti stiamo ancora vivendo. È un po’ quello che è successo a Laura e Gian Maria di Ravenna, insieme da 15 anni e genitori di Cloe, una bella bimba di 7 anni, che dopo cotanta attesa avevano deciso, all’inizio del 2020, di convolare a giuste nozze. La data era fissata per sabato 20 giugno 2020.

“Più per fare una bella festa con amici e parenti – precisa la promessa sposa – che per altro. I nostri sogni li abbiamo già realizzati, la nostra famiglia esiste già da tanto. Voleva solo essere l’occasione per condividere una giornata di gioia con le persone a cui vogliamo più bene”.

Fretta o non fretta, coronamento di un sogno o meno, l’idea era partita all’inizio di gennaio: pubblicazioni presentate in Comune a Ravenna e primi preparativi per il grande giorno avviati. Poi a febbraio, poco dopo aver spedito le partecipazioni agli invitati, l’inizio dell’epidemia, che ha bloccato tutto. Non solo per loro ovviamente, ma per la stragrande maggioranza di coppie che avevano fissato la data tra marzo e settembre di quest’anno: “quando ho chiamato l’Ufficio di Stato Civile del Comune per avere informazioni – spiega Laura -, mi è stato riferito che quasi tutti i matrimoni erano stati disdetti e che se lo avessimo fatto anche noi, come poi abbiamo deciso di fare, ci invitavano a fissare direttamente un’altra data per l’anno successivo: nel week end che poteva interessare a noi era rimasto solo un orario disponibile!”.

È facile infatti che l’anno prossimo, rientro delle limitazioni sanitarie consentendo, verranno celebrati il doppio dei matrimoni del solito, perché tante delle coppie che avevano fissato per i mesi che vanno dalla primavera all’autunno del 2020, non se la sono sentita di sottostare alle regole previste attualmente per le celebrazioni: non più di venticinque persone, compresi sposi, testimoni, celebrante, obbligo di mascherina per tutta la durata della cerimonia e distanziamento di un metro, ingressi scaglionati alla sala comunale e divieto di assembramenti anche fuori dal Municipio, in attesa dell’arrivo degli sposini novelli.

Per non parlare del rinfresco: “Noi avevamo un’ottantina di invitati e avevamo pensato di farlo in un agriturismo a Riolo Terme, gestito da una nostra amica. Ma ci ha informati che c’erano delle regole molto rigide e giustissime, ovviamente, per limitare possibili occasioni di contagio – spiega Laura -. Anzitutto niente assembramenti, ogni volta che ci si alza da tavola bisogna indossare la mascherina, niente buffet libero e impossibilità di ballare. Più che una festa ci sembrava un incubo! È naturale che, data la situazione, ci siano tutte queste disposizioni, ma poiché il nostro desiderio era soprattutto di organizzare una festa divertente, ci è sembrato che non ci fossero proprio le condizioni e abbiamo deciso di rimandare, non c’è fretta”.

Intanto, durante il lock down, Laura si è portata avanti con i lavori: “lavorando a scuola, sono rimasta subito a casa e avevo tutto il tempo del mondo per dedicarmi alle mie cose, tutto il contrario di quello che capita nella quotidianità. Così, visto che mi piace realizzare creazioni fatte a mano, mi ero messa a fare tutti i centrotavola e addirittura i “conetti” per il riso da distribuire agli invitati! Per le bomboniere non mi ero ancora attrezzata e per il vestito, amando la moda vintage, stavo pensando di riutilizzare il corpetto del vestito da sposa di mia suocera, rinnovandone la gonna…è rimasto tutto a metà dalla sarta! Pazienza, resta tutto pronto, in attesa del momento giusto”.

“Ora abbiamo fissato quell’unica data disponibile in giugno 2021 che ci è stata proposta – aggiunge Laura -, teoricamente dovremmo sposarci il 19 giugno del prossimo anno. Ma chissà, è difficile capire oggi se sarà il momento giusto per noi: il mio compagno fa il calciatore, bisogna vedere che in quel periodo non ci siano partite da giocare. Vedremo”.

“Alla fine, per noi non è stata una delusione particolare – conclude -, nella nostra vita non cambia niente. Tanto per dire: il marito di una mia cara amica si è ammalato di covid ed è stato ricoverato per un mese in ospedale, mentre lei aveva partorito da appena un mese, e si è trovata a casa da sola con due bimbi piccoli e la preoccupazione per la salute del marito. Questi sono problemi, un matrimonio si organizza di nuovo, non importa”.

L’unica nota stonata riguarda una faccenda burocratica: “Quando ho chiamato il Comune per disdire la data, ho anche chiesto le modalità per riavere i 150 euro che si versano per i matrimoni celebrati di sabato pomeriggio, a Municipio chiuso. Mi è stato riferito che non si sa se sarà possibile riaverli, pare che manchi la voce di bilancio per effettuare il ristorno. Se ci sposeremo in Municipio nel 2021 quei soldi resterebbero già versati, ma stavamo pensando di optare per un’altra location, per esempio il Mar. In quel caso faremo richiesta di rimborso e speriamo che venga accolta”.