Saluti di fine anno scolastico a Ravenna: aperte fino a domani le iscrizioni per l’evento per le quinte elementari e terze medie  

Come anticipato nei giorni scorsi, dal 26 al 29 giugno in vari luoghi del territorio ravennate si svolgeranno i “Saluti di fine anno scolastico”, momenti di incontro dedicati alle ragazze e ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado, voluti dall’Amministrazione comunale e realizzati in collaborazione con Teatro delle Albe – Ravenna Teatro, che coinvolgerà i partecipanti in una azione corale sui temi del ricominciare e della speranza.

Per consentire lo svolgimento dei vari momenti in sicurezza, è obbligatoria l’iscrizione on line, entro domani, mercoledì 24 giugno, attraverso il seguente link –https://www.oasi31.it/saluti-di-fine-anno-scolastico-2020/ – al quale sono indicati il calendario dettagliato degli appuntamenti scuola per scuola, le modalità organizzative degli eventi e le regole di comportamento da seguire.

Gli incontri, preceduti dai saluti del sindaco Michele de Pascale e dell’assessora all’istruzione Ouidad Bakkali, avverranno in condizioni di sicurezza, garantendo il distanziamento sociale, con ingressi contingentati e controllati, nel massimo rispetto delle normative vigenti. Momento finale e simbolico di ogni singolo evento sarà la foto di classe.

Venti gli appuntamenti in programma nel corso delle quattro giornate, tra Giardini pubblici a Ravenna, palazzo Grossi a Castiglione, parco del Museo didattico del territorio a San Pietro in Campiano, giardino pubblico di San Pietro in Vincoli, giardino Camilla Ravera a Mezzano, giardino Evangelista Battaglia Alfonso a Piangipane, parco 25 Aprile a Samt’Alberto, parco pubblico di viale Menotti a Marina di Ravenna, campo sportivo di viale Manzoni a Lido Adriano.