Consorzio di Bonifica delle Romagna. Si conlude “Favolose Terre”, quest’anno in modalità DaD

Si è conclusa la sesta edizione di “Favolose Terre”, campagna di educazione ambientale promossa dal Consorzio di Bonifica delle Romagna, rivolta alle scuole secondarie di I grado della Provincia Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini, ripensata quest’anno per la fruizione digitale dopo l’interruzione degli incontri in presenza in piena emergenza COVID.

I percorsi tradizionali pensati per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati riprogettati per essere fruiti con modalità diverse, per dare risposte concrete alle diverse necessità e alle problematiche che il mondo della scuola ha riscontrato negli ultimi mesi. I docenti delle oltre 30 classi che hanno aderito al progetto hanno così potuto scegliere se svolgere gli incontri con le video lezioni in diretta, vere e proprie aule virtuali in cui gli educatori del Consorzio hanno interagito con gli studenti, o con i kit di materiali didattici digitali, con i quali sviluppare i moduli in autonomia, nei tempi e con le dotazioni informatiche a loro più comode. Una terza opzione ha rinviato all’autunno la possibilità di recuperare gli incontri e le uscite didattiche presso gli impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica, in conformità a quanto sarà stabilito a livello nazionale per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021.

Favolose terre quest’anno è stato esteso anche ad alcune classi delle scuole superiori che, a seguito delle lezioni on-line, hanno potuto visitare virtualmente gli impianti di bonifica

“In attesa di conoscere quindi le modalità con le quali alunni e alunne potranno tornare tra i banchi di scuola, era importante offrire un’alternativa grazie alla quale far conoscere le caratteristiche del nostro territorio e le azioni realizzate quotidianamente per garantire la sicurezza idraulica e gli approvvigionamenti idrici all’agricoltura, settore di primaria importanza per la Romagna” afferma Roberto Brolli, presidente dell’Ente.

Tutte le classi iscritte a questa edizione hanno potuto inoltre accedere ai contenuti presenti sul manuale didattico digitale www.favoloseterre.it, uno strumento di educazione alla sostenibilità ambientale pensato per supportare i docenti – di materie scientifiche e non – impegnati in questi mesi a preparare lezioni a distanza, che il Consorzio di Bonifica della Romagna ha ideato per condividere informazioni, video e link di approfondimento sul tema della gestione dell’acqua e del territorio.