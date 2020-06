ll Circolo degli Attori, la scuola di teatro di Ravenna ha un piccolo “open space teatro” in città da qualche anno. Si trova sotto i porticati nello stesso stabile della Coop di via Faentina: “Sopra lo stabile – spiegano – vi è un enorme spazio, utilizzabile in teoria come parcheggio, ma sempre vuoto. Lo spazio anzi è spesso stato citato nei giornali locali perché frequentato la notte da giovani avventori che lasciavano bottiglie e talvolta danneggiando gli ambienti”.

L’idea di Teatro sul Tetto nasce quindi per due ragioni: “la prima è fornire un luogo all’aperto e con grandi possibilità di movimento in questo periodo dove il mantenimento delle distanze è così importante e il secondo è riqualificare e far vivere non luoghi come appunto un parcheggio sopra elevato pressoché inutilizzato”.

“L’idea è quella di creare anche spettacoli open air sul Tetto della Coop” spiega Cristiano Caldironi, “ci vedrete con una sedia a braccio salire la rampa del parcheggio della Coop di via Faentina ogni Mercoledì alle ore 20”

La scuola di teatro inizia mercoledì 24 Giugno. Ci si trova “giù” in via Cavina 9 alle 19.45 e si sale poi “su” ognuno con una propria sedia che sarà presa dalla sede de Il Circolo degli Attori.

Il laboratorio è anche propedeutico TAM Teatro Accademia Marescotti. I frequentanti dell’anno accademico hanno un possibile accesso diretto alla scuola nazionale diretta da Ivano Marescotti.

Da quest’anno Il Circolo degli Attori collabora anche con Il circolo degli Scrittori. Una sinergia sempre virtuosa tra ciò che viene scritto e il talento personale di ogni allievo attore.