Ravenna, Classe al chiaro di luna: 36 eventi in 2 mesi per un’estate all’insegna della cultura. Signorino: una scelta coraggiosa

Trentasei eventi in sessanta giorni, per un’estate all’insegna della cultura e del divertimento: è questo la rassegna Classe al chiaro di luna edizione 2020 che si tiene nel grande spazio antistante il Museo Classis Ravenna di Classe, a poche decine di metri dalla Basilica patrimonio Unesco. Un cartellone di proposte assai ricco – dalla musica al teatro alla letteratura – che vede la partecipazione di molte fra le più importanti realtà culturali del territorio, da Ravenna Teatro ad Accademia Perduta, da Bronson Produzioni a Emilia-Romagna Concerti, dal Jazz Network a ScrittuRa Festival. Sul palcoscenico artisti del calibro di Paolo Fresu e Petra Magoni, di Dente e Bugo, di Paolo Cevoli e Ivano Marescotti, scrittori e giornalisti come Domenico Quirico e Carlo Lucarelli, complessi orchestrali come la Toscanini Next, La Corelli e la Young Musicians European Orchestra di Paolo Olmi.

Il Museo Classis Ravenna, ultimo tassello del Parco Archeologico di Classe, in occasione della rassegna Classe al chiaro di luna si trasforma quindi in un’arena estiva spettacolare, con palco coperto di 12 x 10 metri e una platea di 540 posti, che costituisce la cornice del ricco programma di eventi in programma dal 30 giugno al 28 agosto. Il Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli – padrone di casa – ha voluto precisare che per il grande Museo, “spazio di cultura per tutta la città”, il cartellone di eventi nell’area estiva non sarà un unicum dell’estate 2020 a causa dell’eccezionalità creata dalla pandemia, ma diventerà uno spazio e un contenitore utile e interessante anche negli anni a venire.

La rassegna è stata presentata oggi 24 giugno a Classis da Elsa Signorino, assessora alla Cultura del Comune di Ravenna, Giuseppe Sassatelli e Sergio Fioravanti, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione RavennAntica, Sandra Costantini, presidente e direttore artistico Jazz Network, Gianluigi Giacomoni, coordinatore La Toscanini Next, Roberta Colombo, direzione Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!, Christopher Angiolini, direttore artistico Bronson Produzioni, Ruggero Sintoni, co-direttore artistico Accademia Perduta/Romagna Teatri, Paolo Olmi, direttore artistico Emilia-Romagna Concerti, Matteo Cavezzali, direttore ScrittuRa Festival, Alessandro Argnani, condirettore Ravenna Teatro, Jacopo Rivani, direttore artistico La Corelli e Nicola Nieddu, violinista del gruppo Est de La Corelli.

ELSA SIGNORINO: A RAVENNA, LA CULTURA POTENTE MOTORE DELLA RIPRESA

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – conferma come a Ravenna la cultura sia potente motore della ripresa dopo la fase più critica dell’emergenza Coronavirus. Domenica, Festa della musica, la Rocca Brancaleone ha ospitato la serata inaugurale del Ravenna Festival, primo concerto con pubblico in Italia dopo il Covid 19, e oggi presentiamo Classe al chiaro di luna. A chiederci di investire nella cultura sono stati non solo gli operatori del settore, ma i cittadini e le forze economiche e sociali della città, che hanno giustamente visto in essa una delle carte più importanti da giocarci per rendere di nuovo viva ed attrattiva la nostra Ravenna. Ed eccoci quindi qui a presentare un programma di altissima qualità, vario e ricchissimo, con momenti di intrattenimento alternati ad altri di riflessione e memoria, come l’omaggio alle vittime della strage di Bologna. Questo calendario vede protagonisti quasi tutti gli operatori culturali della città. Perché una delle lezioni più importanti che questa crisi ci ha lasciato è che nessuno si salva da solo e che dalle emergenze si esce insieme, collaborando e unendo le forze. Come Comune abbiamo dato la possibilità ai soggetti convenzionati di rimodulare le loro proposte, sia dal punto di vista temporale che da quello logistico, affinché tutti, dopo il lungo confinamento forzato, potessero ripresentarsi al pubblico il più velocemente possibile e garantendo le necessarie misure di sicurezza. Eccoci quindi pronti a riproporre una ricchissima offerta, di altissimo prestigio, che farà dell’estate di Ravenna una stagione all’altezza delle precedenti, anzi ancora più intensa”.

SERGIO FIORAVANTI: LA PIÙ GRANDE ARENA DELL’EMILIA-ROMAGNA

“Abbiamo allestito l’arena più grande dell’Emilia-Romagna – sottolinea Sergio Fioravanti, direttore di RavennAntica – Le 540 sedie disposte nei 4.000 metri quadrati di verde di fronte al Museo Classis Ravenna rispettano rigorosamente il distanziamento sociale di 1 metro l’una dall’altra, fermo restando che per l’accesso agli spettacoli verranno adottate tutte le misure preventive che consentono di fruire in maniera sicura dell’area. Quando a febbraio si è interrotta bruscamente la programmazione artistica dei diversi soggetti che proponevano spettacoli dal vivo è evidente che si è venuta a creare una situazione di estrema difficoltà. Noi, su invito dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, abbiamo proposto un’opportunità che è stata accolta con grande entusiasmo dai tanti amici presenti, ossia quella si ospitare all’interno della nostra consueta rassegna estiva, che fino allo scorso anno si svolgeva presso l’Antico Porto di Classe, gli spettacoli che non sono potuti andare in scena. Enrico Menghi, responsabile eventi della Fondazione RavennAntica, si è fatto carico di coordinare tutte queste diverse realtà, contribuendo a realizzare un cartellone di ben 36 spettacoli, che ci auguriamo contribuiscano a far trascorrere a tutti gli spettatori un’estate all’insegna della cultura e della spensieratezza”.

CARTELLONE: LA MUSICA

La rassegna inaugura martedì 30 giugno alle ore 21 (apertura cancelli ore 20) presso l’arena estiva del Museo Classis Ravenna – Parco Archeologico di Classe con il concerto di Ravenna Jazz “Que sera, sera” Omaggio a Doris Day, che avrà per protagonisti Paolo Fresu, Petra Magoni e l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti. Si tratta di una produzione originale dedicata alla “fidanzata d’America” in cui il soffio della tromba di Fresu si fonde all’intensità interpretativa della Magoni in un contesto jazz- sinfonico. Alle loro spalle un video collage con immagini di repertorio ripercorrerà alcuni dei tanti momenti salienti della carriera cinematografica, televisiva e musicale di Doris Day.

Il 4 luglio La Toscanini Next propone il concerto EVERGREEN & POP: brani intramontabili e grandi artisti della musica sono riproposti da un’orchestra formata 11 elementi under 35, che coinvolge generi, stili e sonorità differenti per un viaggio nella musica tra medley dei Queen e dei Pink Floyd.

Bronson Produzioni presenta sul palco del Museo Classis Ravenna due grandi artisti: Dente, tra i più apprezzati cantautori italiani, con il meglio del suo repertorio, in programma il 10 luglio. Canzoni essenziali, ricercate nei testi e negli arrangiamenti, che l’hanno reso celebre in oltre dieci anni di carriera. Il 24 luglio è la volta di Bugo e del suo formidabile repertorio. Intelligente, determinato, imprevedibile è da sempre un pioniere della musica italiana, “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana”.

Il 25 luglio Emilia Romagna Concerti porta in scena Le stagioni di Vivaldi. Concerto per Sant’Apollinare. Il genio di Vivaldi viene riproposto per l’occasione dalla Young Musicians European Orchestra.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno all’Antico Porto di Classe, anche quest’anno si ripercorre la storia della musica italiana e straniera grazie alle più famose tribute band che rendono omaggio ai grandi interpreti del passato con show innovativi, realizzati anche con l’utilizzo di strumenti multimediali di ultima generazione. Avremo: il tributo agli U2 con gli Underskin (2 luglio), l’omaggio a De Andrè dei Faber’s Social Club (7 luglio), il tributo a Freddy Mercury con i Magic Queen (9 luglio), l’omaggio a Mina e Mia Martina con i Minamia (14 luglio), il tributo ai Pink Floyd con i Like Black Holes (16 luglio), il concerto dedicato a Lucio Dalla con Ricky Portera (21 luglio), l’omaggio agli Abba con gli Abbashow (23 luglio), il tributo a Zucchero a cura degli Sugar Time (28 luglio), il concerto tributo ai Kiss con gli Still Alive (30 luglio), il concerto omaggio a Vasco Rossi con i Blansconvolti (4 agosto), il concerto tributo a Lucio Battisti con Mauro Masè (11 agosto), concerto omaggio al R&B della BB Soul Band (13 agosto), le grandi colonne sonore da Morricone a Bernstein con i Nino Rota Ensemble (18 agosto).

A chiudere la parte musicale della rassegna, il 27 agosto, è La Corelli con il concerto Mozart vs Rossini – gli EST sfidano la classica. Se Mozart e Rossini fossero vissuti ai giorni nostri come avrebbero realizzato i loro capolavori? Con violino, violoncello e contrabbasso gli EST (Electric String Trio) daranno una loro personale interpretazione.

CARTELLONE: IL TEATRO

All’interno della rassegna vi sono anche gli spettacoli teatrali, rivolti sia ai grandi che ai più piccoli. Il Teatro del Drago e il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! propongono appuntamenti di burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna. Ecco tutti i titoli e le date: I Burattini di Mattia – La Vendetta della Strega Morgana (6 luglio), All’InCirco Teatro – Ecomonsters Puppets Show (13 luglio), Teatro del Drago – Fagiolino Asino Burattino (20 luglio), Teatro del Drago – Il Grande Trionfo di Fagiolino Pastore e Guerriero (27 luglio), Teatro alla Panna – Hansel e Gretel (3 agosto), Teatro del Drago – Il Rapimento del Principe Carlo (10 agosto), L’Aprisogni – Il castello di Tremalaterra (17 agosto), Pupi di Stac/Teatro del Drago – I Tre Porcellini (24 agosto).

Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta due spettacoli di puro divertimento portati in scena da artisti che, partiti dalla Romagna, sono oggi protagonisti della comicità nazionale: il 17 luglio Paolo Cevoli Show, che prendendo spunto dal repertorio dell’artista, noto anche come Palmiro Cangini, assessore alle “varie ed eventuali”, riesce sempre a strappare un sorriso e a volgere uno sguardo positivo sulla realtà. Il 6 agosto Ivano Marescotti porta in scena Andrà tutto stretto. La pandemia ci ha bloccato in casa per mesi, ma ci ha permesso di sperimentare le nuove tecnologie per lavoro o per studio e di riscoprire alcuni valori del passato, non ultimo la passione per il buon cibo e per le tradizioni culinarie familiari. E in casa “us megna bén”, tanto da trasformare l’illusorio motto “Andrà tutto bene” in “Andrà tutto stretto”.

Ravenna Teatro, dopo due felici edizioni al Teatro Rasi, riprende l’immaginifico itinerario di Storie di Ravenna, immaginato per il Museo Classis Ravenna, cornice d’eccellenza in cui proseguire il racconto sulla città tra passato e presente. Gli appuntamenti, a cura di Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani, Laura Orlandini, Alessandro Renda, affrontano i seguenti argomenti: il 20 agosto Una via verso il mare. Il porto di Ravenna attraverso i secoli; il 25 agosto La Basilica e la città. Storie di Sant’Apollinare.

Spettacolo a cura del Comune di Ravenna del 31 luglio: Tantum ergo – Oratorio civile per Antonella Ceci e Leo Luca Marino, vittime ravennati della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Testo e regia di Eugenio Sideri. Saluti di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e Virginio Merola, sindaco di Bologna. Evento promosso e organizzato dal Comune di Ravenna, con il sostegno della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, in ricordo della strage alla stazione di Bologna. In caso di maltempo lo spettacolo è rimandato a sabato 1 agosto.

CARTELLONE: LA LETTERATURA

La rassegna ospita anche la sesta edizione di ScrittuRa Festival 2020 – CLASSICS IN CLASSIS, a cura di Matteo Cavezzali, che dialogherà con gli autori. Nel mese di agosto sono previsti 4 ospiti d’eccezione: il 7 agosto Domenico Quirico racconta La sconfitta dell’Occidente, il 14 agosto Carlo Lucarelli presenta Noir: da Edipo al commissario De Luca, il 21 agosto Ilaria Gaspari propone Lezioni di felicità dell’antica filosofia greca, ed infine, il 28 agosto, Marilù Oliva chiude la rassegna letteraria con L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre.

INFO

Per le prevendite degli spettacoli collegarsi al sito www.classealchiarodiluna.it e selezionare l’evento a cui si vuol partecipare: si verrà subito reindirizzati al sito della biglietteria online per terminare l’acquisto.

Per informazioni: info@classealchiarodiluna.it / cell. 328 4815973 / whatsapp 328 4815973

Facebook: Classe al chiaro di luna / Instagram: @classealchiarodiluna