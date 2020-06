Riapertura scuole a tempo pieno: Piazza del Popolo (Ravenna) risponde ‘presente’ alla manifestazione nazionale

Anche a Ravenna la Piazza del Popolo dalle ore 18:30 ospiterà un gruppo di insegnanti, educatori, pedagogisti, genitori, professionisti che lavorano con l’infanzia e l’adolescenza per esprimere il proprio dissenso con le linee guida ministeriali che annuncia didattica integrata per le scuole secondarie e attività integrative o alternative alla didattica alla primaria. Il movimento di Priorità alla Scuola di Ravenna si è posto da subito aperto al confronto con l’Amministrazione Comunale e con le agenzie educative del territorio, oggi protagonisti “abbandonati dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione che lascia soli i Comuni e i dirigenti scolastici nel ricercare finanziamenti e reperire fondi per progettare e organizzare strategie per migliorare il sistema scolastico.

“La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre, perché senza scuola non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita – né umana, né economica”. Aderiscono all’iniziativa Casa delle Donne, MCE, Arci Genitori di Ravenna e i sindacati FLC CGIL, COBAS e SGB.