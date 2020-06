Sportello ESC: nuova diretta facebook sul racconto del “fenomeno-azzardo”

Domani, giovedì 25 giugno, alle 17, sulla pagina facebook ESC – sportello per giocatori d’azzardo e familiari Ravenna Cervia e Russi, si parlerà di rappresentazione e racconto del “fenomeno-azzardo”.

Ospiti della diretta saranno Fabrizio Varesco, documentarista, autore e regista di “Game Over”, un reportage che fotografa efficacemente il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, e le attrici della Compagnia teatrale Anime Specchianti, che ha portato in scena il tema del gioco compulsivo con lo spettacolo “Partita Aperta – Il modo più sicuro per ottenere nulla da qualcosa”.

Il tema sarà proprio la trasposizione visiva, documentaristica ed artistica, della realtà del gioco e delle esperienze di coloro che l’hanno vissuta in prima persona.

La video-intervista si svilupperà come racconto del proprio lavoro da parte degli ospiti, sollecitati dalle domande di un’operatrice-tirocinante dello Sportello ESC, Margherita Gambi.

ESC invita la cittadinanza ad uno dei suoi incontri virtuali, divenuti abituali durante la fase di lockdown: una diretta facebook, mezzo semplice e sicuro, durante la quale si approfondisce il tema del gioco attraverso una narrazione sempre diversa, con la partecipazione di esperti del settore.

Nato su iniziativa del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, lo sportello ESC per giocatori d’azzardo patologici e familiari ha recentemente riaperto agli incontri fisici dopo l’emergenza Corona Virus, previo appuntamento, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, nella sede di via Venezia 26.

Si ricorda che per contattare lo sportello, o prenotare un appuntamento con i suoi esperti, è possibile chiamare il numero 342.7454232 (anche via whatsapp), scrivere una mail all’indirizzo sportelloesc@comune.ravenna.it o visitare il sito www.sportelloesc.ra.it