Visite guidate della Pro Loco di Faenza: in bicicletta alla scoperta del “Museo all’aperto”

Secondo appuntamento, giovedì 25 giugno alle 19.45 con le visite guidate straordinarie della Pro Loco di Faenza. Dopo l’itinerario sulle orme di Dino Campana, la proposta questa volta è quella di andare alla scoperta del “Museo all’aperto“, sempre con un itinerario in bicicletta. Il “Museo all’aperto” raccoglie attualmente ben 84 opere di scultura (in pietra, ceramica, resina, bronzo) e di arredo urbano, scelte dal Servizio Territorio del Comune di Faenza fin dal 2014 e distribuite in tutta la città, fino alle periferie. Il percorso è in divenire e parte idealmente da opere antiche, di oltre cento anni fa, per arrivare all’arte contemporanea; continua ad accrescersi per nuove installazioni.

Naturalmente la visita Pro Loco non comprenderà tutte le 84 opere (visibili comunque sul sito del Comune di Faenza), ma una selezione appositamente concepita per quest’occasione, su base pratica – un itinerario fattibile in bici – e che parta dall’antico per arrivare ai giorni nostri con gli artisti più legati a Faenza.

Dalla sede Pro Loco si raggiungerà quindi il Cimitero dell’Osservanza per vedere due capolavori del liberty faentino, di Domenico Rambelli e di Ercole Drei. Rimanendo in ambito “rambelliano” si vedranno poi l’Alfredo Oriani di fronte alla Scuola “Lanzoni” e il Generale Pasi di fronte al Mic, oltre a sculture di Angelo Biancini e Domenico Matteucci. Si concluderà con la grande “Anfora” di Franz Stahler posta a lato della chiesa del Suffragio.

Altre opere di questo affascinante Museo tutto all’aperto verranno visitate dalla Pro Loco in una prossima serata di luglio. Le visite saranno tenute da guide turistiche della Pro Loco Faenza, professioniste regolarmente abilitate e iscritte all’Albo della Regione Emilia-Romagna. E’ richiesto un contributo di 3 euro destinato a fini culturali. Ritrovo ore 19.45 presso Piazza Molinella, in bici. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231

info@prolocofaenza.it – www.prolocofaenza.it