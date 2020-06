Cervia. Acque di balneazione “eccellenti”

Qualità delle acque di balneazione “eccellente” a Cervia Milano Marittima, secondo le analisi effettuate da Regione Emilia Romagna in collaborazione con Sezioni Provinciali Arpa di costa e AUSL.

“La qualità delle acque di balneazione è un elemento importante per lo sviluppo sostenibile del turismo. In Emilia-Romagna da quasi un trentennio si effettua un attento monitoraggio delle acque marine che ha consentito di attuare opportune mitigazioni degli impatti. La verifica della qualità delle acque in riferimento al loro uso ricreativo viene effettuata per mezzo di indicatori chimici, fisici e microbiologici” spiegano dal Comune di Cervia. .

La normativa prevede:

– la determinazione di 2 parametri microbiologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali;

– la frequenza di campionamento mensile nell´arco della stagione balneare secondo un calendario prestabilito;

– il campionamento effettuato non oltre i 4 giorni successivi la data stabilita;

– il punto di monitoraggio fissato all´interno di ciascuna acqua di balneazione dove si prevede ci sia “il più elevato rischio di inquinamento o maggior afflusso di bagnanti”;

– la definizione dei Profili delle acque di balneazione;

– la classificazione delle acque sulla base degli esiti di quattro anni di monitoraggio, secondo la scala di qualità: “scarsa, sufficiente, buona e eccellente”;

– la regolamentazione degli episodi caratterizzati da “inquinamento di breve durata” o da “situazioni anomale”.

I risultati degli esami di laboratori e la descrizione dei profili delle acque di balneazione sono agevolmente consultabili anche nel Portale Acque del Ministero della Salute http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/