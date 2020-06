La città che non ci piace: discarica a cielo aperto in via del Mangano. “Basta poco perchè si incendi tutto”

Via del mangano 3 a Ravenna, discarica della ferrovia a cielo aperto che ieri ha preso fuoco (la foto dell’incendio è precedente le 15). A detta della Polfer c’erano delle batterie che hanno preso fuoco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per lo spegnimeno, poi hanno ammucchiato 30 sacchi neri pieni e chiusi, come si vede da foto, un po più in là, sotto al sole.

Io mi aspettavo che tutto venisse ripulito, invece poi è rimasta così. Qui basta un nulla che prenda fuoco tutto un altra volta. Io ho una bimba di 3 anni, una casa comprata con un mutuo e mille fatiche e una bomba ad orologeria sotto casa. E nessuno che fa nulla.

Luca Levis