Le figure del Palio diventano una mostra nel cuore di Faenza

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha purtroppo determinato l’annullamento delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza per l’anno 2020. Nonostante ciò l’Amministrazione comunale, i 5 Rioni faentini ed il Gruppo Municipale intendono comunque creare un’occasione per testimoniare in città lo spirito del Palio e raccontarlo a tutti coloro che visiteranno Faenza nei prossimi mesi.

A tal fine, a partire da domenica 28 giugno – data in cui si sarebbe dovuto correre il 64° Niballo Palio di Faenza, sarà esposta all’aperto nella centralissima via Pistocchi la mostra “Le figure del Palio”.

La mostra nasce da un progetto di fotografia artistica che realizza la rappresentazione dei ritratti di alcune figure storiche tra le più significative del Corteo Storico del Niballo, rappresentando figure di ogni Rione e del Gruppo Municipale. Il progetto, ideato dal fotografo faentino Francesco Bondi, ha preso da elementi pittorici del 1500-1600, a cui le immagini esposte rimandano molto direttamente, creando suggestioni e similitudini, stabilendo un collegamento evidente tra presente e passato. Ogni figura è stata fotografata non durante il Corteo Storico ma in interno, in apposito set fotografico e con grande attenzione a luce ed ambientazione, per poter essere meglio valorizzata mediante l’uso della tecnica fotografica del ritratto.

Il servizio è stato realizzato negli ambienti del Ridotto del Teatro Masini.

Sempre per mantenere viva l’attenzione sulle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza, nell’occasione dell’allestimento della mostra le “Figure del Palio” il Gruppo Municipale curerà un allestimento dedicato al Niballo nelle vetrine di proprietà comunale situate all’interno del percorso di mostra, con esposizione di premi, costumi e proiezione di immagini.

In tale contesto sarà esposto il Palio del 2020, quello che purtroppo non potrà essere assegnato a nessun Rione. L’apertura della mostra avverrà sabato 27 giugno, dalle ore 20.

La mostra fotografica “Le figure del Palio” è realizzata grazie al Contributo della Regione Emilia Romagna – Legge regionale per la valorizzazione delle manifestazioni storiche, nonché col sostegno economico del Credito Cooperativo, ravennate, forlivese e imolese e della Cooperativa Ceramica di Imola.