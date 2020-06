Marina di Ravenna. Nuove aree pedonali e modifica alla Ztl: più spazio ai locali come in città

Fino al 30 settembre lungo l’asse di Viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna, saranno istituite nuove aree pedonali; sarà inoltre modificata la zona a traffico limitato istituita il 12 maggio scorso. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla giunta comunale. Le nuove aree pedonali e la ztl modificata – entrambe vigenti tutti i giorni dalle 18 alle 4 – entreranno in vigore non appena saranno state emanate le relative ordinanze e apposta la cartellonistica dedicata.

La nuova ztl sarà nel tratto: di viale Zara tra viale Ciro Menotti e viale IV Novembre, nel tratto di viale Spalato tra viale IV Novembre e viale Mameli e nel tratto di viale Mameli tra viale Silvio Pellico e viale Spalato. Le aree pedonali saranno nei tratti di viale delle Nazioni tra viale Ciro Menotti e viale IV Novembre, tra viale IV Novembre e piazza Dora Markus e tra via Thaon De Revel e via Molo Dalmazia, nonché nei tratti iniziali di alcune delle strade perpendicolari allo stesso viale delle Nazioni (vedi allegati A e B).

“Così come è avvenuto per il centro storico – dichiara il sindaco Michele de Pascale – abbiamo preso questa decisione, coerentemente con quanto stabilito dal Piano urbano della mobilità sostenibile, da un lato proprio per una mobilità più sostenibile a favore di cittadini e turisti, dall’altro per favorire le attività dei titolari dei locali pubblici, che stanno affrontando la storica sfida di superare l’emergenza Coronavirus e che potranno chiedere ulteriori occupazioni di suolo pubblico e ampliare così l’offerta di posti all’aperto. Quello che già da alcuni giorni sta accadendo in centro storico ci conferma che tale opportunità renderà Marina di Ravenna ancora più bella e attrattiva, consentirà agli operatori economici di lavorare di più e a residenti e turisti di vivere la località in serenità e sicurezza”.

Nella ztl, durante gli orari di validità della stessa, saranno consentite la sosta e la circolazione ai soli residenti e domiciliati e agli autorizzati. Negli orari in cui invece saranno in vigore le aree pedonali i residenti e i domiciliati in tali aree potranno sostare e circolare nei tratti più prossimi a viale delle Nazioni di via Petrani, viale Rismondo, via Don Giovanni Verità, via Callegati, via Volturno e viale Mameli (allegato C). La circolazione nelle aree pedonali sarà sempre consentita ai veicoli a servizio delle persone con disabilità, muniti di apposito contrassegno, al solo fine di raggiungere la propria residenza o domicilio; la sosta sarà ammessa esclusivamente nelle aree contraddistinte da apposita segnaletica. Ai veicoli destinati al trasporto merci sarà consentita la circolazione e la sosta dalle 4 alle 18.

La delibera votata oggi è anche propedeutica a un successivo atto, che prevederà lo spostamento del mercato del mercoledì e del sabato da viale Spalato in viale delle Nazioni, nel tratto da piazza Dora Markus a via Rismondo.

NEL DETTAGLIO

NUOVA ZTL allegato A

ZONE PEDONALI allegato B

SOSTA RESIDENTI allegato C