“Rigeneriamo Lavezzola” torna in città. Riprendono le attività dal vivo del percorso partecipativo

Riprendono le attività in presenza del processo partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola”, interrotte a marzo in rispetto alle normative anti-Covid, in occasione dell’inaugurazione di DART – Domus delle Arti, delle relazioni e del Turismo. Sabato 27 giugno, infatti, sarà allestito un desk informativo presso Villa Verlicchi in cui le facilitatrici di Villaggio Globale Coop.Sociale risponderanno alle curiosità sul percorso e raccoglieranno ulteriori proposte da parte dei lavezzolesi.

Questa giornata rappresenterà il momento finale della fase di ascolto e raccolta di idee per il rilancio di Lavezzola, una fase che è stata attiva anche durante i mesi di lockdown attraverso la compilazione di due questionari online: uno dedicato agli adulti e uno capillarmente diffuso ai giovani della frazione conselicese.

Gli strumenti tecnologici hanno infatti permesso di mantenere attivo il coinvolgimento dei cittadini, che hanno avuto inoltre modo di vedere e commentare i primi risultati dei questionari attraverso il gruppo facebook Rigeneriamo Lavezzola.

Tuttavia, nonostante l’efficacia degli strumenti web, in un percorso partecipativo è fondamentale la condivisione non solo delle idee ma anche degli spazi fisici per una migliore conoscenza reciproca e collaborazione. Per questo motivo, dopo la presenza all’inaugurazione di DART, da luglio prenderanno vita anche i laboratori partecipativi dedicati ai macro-temi emersi nella fase di ascolto, quindi suggeriti dai lavezzolesi stessi, in cui verranno creati dei gruppi di lavoro di cittadini volontari che elaboreranno una proposta valida e sostenibile per ciascuno di essi in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune di Conselice e che presenteranno successivamente alla cittadinanza.

Il processo partecipativo Rigeneriamo Lavezzola ha per obiettivo la riqualificazione urbana della frazione lavezzolese unitamente a un suo rilancio sociale, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende e Amministrazione Comunale stessa. Ha vinto il sostegno della Regione Emilia Romagna grazie alla LR 15/2018 ed è coordinata dai facilitatori esperti di Villaggio Globale Coop.Sociale.