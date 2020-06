Bagnacavallo. Eventi per famiglie all’Ecomuseo e Podere Pantaleone

Il Ceas (Centro di Educazione alla Sostenibilità) della Bassa Romagna, in collaborazione con i Servizi Educativi dell’Unione e con la Rete regionale di Educazione alla Soste, da sempre attento alle tematiche e all’importanza del vivere momenti immersi nella natura, organizza presso le proprie sedi operative attività e iniziative rivolte alle famiglie da svolgere presso i loro spazi all’aperto e in piena sicurezza. L’iniziativa è gratuita. Ritrovo presso l’Ecomuseo, in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo.

Per quanto riguarda il territorio di Bagnacavallo, sono coinvolti l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova e il Podere Pantaleone. Domenica 28 giugno e sabato 11 luglio, dalle 15 alle 18 l’Ecomuseo organizza una Gita all’Etnoparco delle Capanne, attività per famiglie con bambini di età nella fascia 4-10 anni.

Il progetto prevede l’accoglienza al museo di famiglie, con lo scopo di far trascorrere un momento formativo e di svago, in sicurezza e tranquillità. Il percorso prevede l’accoglienza alla reception e trasferimento in sala didattica per la proiezione del video introduttivo, a cui seguirà una passeggiata fra le sale del museo tra erbe e manufatti e all’aperto tra i capanni dell’Etnoparco. A conclusione sarà svolto il laboratorio La scatola dei giochi autocostruiti, con la realizzazione di semplici giochi di carta piegata che ciascun bambino porterà a casa (strumenti e materiali cartacei sono preventivamente igienizzati).

Per quanto riguarda il Podere Pantaleone, sabato 4 e sabato 11 luglio dalle 10 alle 12 si terrà l’iniziativa Evviva il legno marcio – la ricchezza del bosco nelle mani dei bambini.

Sono previsti una visita nel bosco del Podere Pantaleone e un laboratorio itinerante con tanto legno morto e gli insetti che al suo interno si sviluppano. Si faranno poi esperienze con il materiale naturale raccolto direttamente nel bosco dai bambini e si scopriranno i tanti segreti del legno morto e come questo elemento è uno strumento ludico naturale per i più piccoli. Si maneggeranno larve e adulti vivi dello scarabeo rinoceronte, dello scarabeo dorato e tanti altri coleotteri.

Ci sarà anche la possibilità di realizzare al termine della visita un pic-nic sui tronchi a terra e nei prati dell’oasi.

L’evento, gratuito, è rivolto alle famiglie con bambini tra 1 e 10 anni (massimo 15 partecipanti). Il ritrovo è presso il Podere, via Podere Pantaleone 1 a Bagnacavallo.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente l’evento. Si ricorda che l’Oasi Podere Pantaleone in luglio e agosto sarà chiusa per le visite libere ma visitabile per gruppi previa prenotazione.