Cervia Città Giardino 2020 rinnova l’amicizia con Treviglio, città del bergamasco

Ieri mattina, 25 giugno, il sindaco Massimo Medri ha accolto Juri Imeri, sindaco del Comune di Treviglio, in provincia di Bergamo, duramente colpito dal Coronavirus. La città di Treviglio, che supera i 30 mila abitanti, è amica da tempo di Cervia, grazie alla partecipazione alla manifestazione Città Giardino, per la quale allestiva un’area della Rotonda Cadorna.

Il sindaco Imeri era accompagnato da Stefano Cerea, che da anni si occupa degli allestimenti del verde a Cervia, e da Matteo Perfetti dell’Ufficio Tecnico.

Come noto, quest’anno, a causa delle normative per contenere la diffusione del covid 19, i giardini sono stati allestiti dal Servizio Verde del Comune di Cervia con materiale fornito dalle città e aziende partecipanti.

Nello specifico, il giardino di Treviglio – che come gli altri sarà visitabile fino alla fine di settembre -, esprime l’amicizia tra le due città, ancora più sentita a causa delle difficoltà di questi mesi. Il cuore di Cervia batte per tutti gli amici di Treviglio. La scultura dell’albero degli zoccoli, opera dello scultore trevigliese Bruno Manenti, è stata ricollocata nel giardino presso la Rotonda Cadorna che era stata allestita nel 2019 dalla città lombarda. Alla luce del momento di particolare difficoltà vissuto dal comune del bergamasco, la città di Cervia li abbraccia idealmente con il grande cuore rosso che diventa il fulcro visivo del giardino.

Il sindaco Imeri ha voluto rinsaldare il legame con la città del sale e per questo ieri è venuto in visita a Cervia, dove è stato accompagnato al loro giardino dal sindaco Medri, dall’Assessore Bianca Maria Manzi e dalla Delegata al Verde Patrizia Petrucci.

“Treviglio e Cervia sempre più amiche. – così ha scritto Imeri in un post su facebook – Toccata e fuga a Cervia per salutare e ringraziare il sindaco Massimo Medri. Ho ringraziato per la continua vicinanza espressa nei momenti più difficili dell’emergenza, davvero apprezzata, e abbiamo rinnovato il rapporto di stima e amicizia tra le due città che si rafforza ogni anno. E nel 2021 torneremo a partecipare a Cervia in Fiore”.

“Siamo stati davvero felici – ha dichiarato il sindaco Medri – di ritrovare gli amici di Treviglio, messi a dura prova nei mesi scorsi dalla pandemia. La nostra città ci ha tenuto a dimostrare loro la nostra vicinanza e il nostro affetto, anche attraverso il giardino che rimarrà allestito nella Cadorna tutta l’estate. La manifestazione Cervia Città Giardino, mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, si conferma ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, uno straordinario veicolo di amicizia e relazioni con le altre città”.