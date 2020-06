Il tecnico nazionale ravennate Enrivo Vedilei presenta “Oltre l’arrivo”

Tutto inizia con Gabriele Scardetta, vincitore della 50 Km in pista di Ferrara il 4 marzo 2000. Da lì inizia il racconto cronologico, tutto attraverso date, nomi, prestazioni, città, degli ultimi vent’anni dell’ultramaratona italiana. E’ “Oltre l’arrivo”, il lavoro enciclopedico realizzato da Enrico Vedilei per l’editrice Krakatoa Sport. Un lavoro che è andato di pari passo con la vita stessa del suo autore, praticante prima ancora che addetto ai lavori, tecnico e organizzatore nel variegato mondo delle gare che superano la distanza classica dei 42,195 km.

Oltre l’Arrivo non è una semplice raccolta di risultati, per quella ormai Internet è una costante e inesauribile miniera d’informazioni e Vedilei lo ricorda, soprattutto citando spesso lo straordinario database tedesco della DUV da cui ha ricavato molte informazioni, come ad esempio la racconta di tutti i risultati di italiani all’estero. Questo libro è anche l’occasione per fare un punto sul settore, per trarre analisi dalla fredda elencazione di risultati. Si scopre ad esempio che il fenomeno dell’ultramaratona è esploso nel tempo: nel 2000 si disputarono solamente 15 prove di questo genere, che pure aveva radici anteriori se pensiamo già al grande prestigio che aveva raggiunto la 100 Km del Passatore, poi l’aumento è stato esponenziale fino alle 310 dello scorso anno, perfettamente in linea con il numero di mezze maratone italiane, il che dimostra la passione che circonda l’ultramaratona non solo come partecipazione, ma anche come impegno organizzativo.

Un altro dato interessante riguarda il numero di medaglie ottenuto dagli italiani nelle occasioni titolate, ben 50 individuali e 49 a squadre, ma se nei primi anni, grazie alla supremazia indiscussa sui 100 Km, i successi erano quasi ordinari, nel tempo sono andati diradandosi, solo un quinto nella seconda decade con gli ultimi squilli risalenti ai Mondiali Trail 2017. Da ciò e da tante altre pagine si possono trarre spunti e conclusioni sull’attuale stato di salute del movimento, bloccato come ogni altro in questo anno così particolare, ideale forse proprio per analizzare, capire e magari pensare a qualche correttivo, ma tutto ciò è lasciato al lettore, facendo come detto del volume non solo una sterile raccolta di risultati ma uno spunto per riflettere.

Il libro è in vendita sul sito: https//krakatoasport.it/prodotto/oltre-larrivo-20-anni-di-gare-ultra-in-italia-raccolta-dati-e-analisi