L’arte torna in mostra a Massa Lombarda, al via l’esposizione di Norma Cremonini “Passione istintiva”

Dopo mesi di riposo forzato anche per la sfera culturale e artistica, Massa Lombarda torna a celebrare l’arte e lo fa, da venerdì 26 giugno, con la mostra “Passione istintiva – Mostra personale di Norma Cremonini”, un’esposizione di opere della pittrice autodidatta massese.

La mostra, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, è ospitata dalla sala Ex Art Cafè (via Saffi 6) dalle 18.30 del 26 giugno. Non è prevista un’inaugurazione ufficiale, nel rispetto delle misure per limitare la diffusione del Covid-19.

Il percorso della mostra permette di scoprire la visione artistica di Norma Cremonini, secondo cui l’arte è un modo diretto ed efficace per trasmettere le proprie emozioni in maniera spontanea, senza schemi né regole, seguendo semplicemente l’istinto.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 12 luglio dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 gli ingressi saranno contingentati in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale. È inoltre obbligatorio indossare la mascherina.

Per informazioni contattare Informacittadino Urp ai numeri 0545 985890/985852, o scrivere alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.