Cuptel: il potenziamento del servizio non funziona, da lunedì 29 si torna agli orari abituali

Variazione di orari per il Cuptel. Nelle scorse settimane l’orario del servizio che si utilizza per prenotare, spostare, disdire prestazioni specialistiche, o per richiedere informazioni in merito, era stato ampliato. Ma sulla scorta dei dati di utilizzo di questo periodo, e al fine di ottimizzare il personale e le linee a disposizione, concentrandolo nelle fasce orarie riscontrate di maggior afflusso, si è valutato di ritarare nuovamente l’orario del servizio.

Pertanto da lunedì 29 giugno gli orari in cui i cittadini potranno telefonare saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e nella giornata del sabato dalle 7.30 alle 13:30. Il servizio è relativo sia alle prestazioni Servizio Sanitario Nazionale, al numero verde 800002255, sia a quelle in Libera Professione al numero verde 800004488.