Ravenna, l’editore Ivan Simonini deluso dal Sindaco de Pascale e dalla mancanza di un progetto per Dante

Durante i mesi del lockdown è rimasto in silenzio. Ma negli ultimi tempi si è risvegliato e ha ricominciato a dare battaglia sui temi a lui cari, uno su tutti: Dante. D’altronde ormai il Settimo Centenario è alle porte e lui – Ivan Simonini, saggista ed editore – vorrebbe che questa fosse per Ravenna una grande occasione… non mancata. Ma è molto pessimista ed è critico, perché sostiene che l’Amministrazione comunale non ha un progetto per Dante. Così come non è tenero anche sui 4 anni di guida de Pascale della città: non sta lasciando un segno, dice il Simonini polemista politico. Ma avrà tempo per rifarsi, aggiunge subito dopo, perché “con questa opposizione avrà tutta una seconda legislatura per recuperare.”

L’INTERVISTA

Ivan Simonini come ha trascorso sul piano personale e dal punto di vista emotivo i mesi della fase più acuta della pandemia?

“Meglio del previsto.”

Anche lei fa parte della schiera dei misantropi?

“Be’ tendo a essere un pochino solitario. Però rimane quasi la certezza che ci siamo giocati la socialità per il prossimo futuro, almeno sotto il profilo psicologico. Per cui i conti li dovremo fare più avanti, solo quando sarà davvero passata questa epidemia, il che peraltro non è detto. Ci sono delle epidemie eterne. Ma non facciamo i menagrami e vediamo cosa succederà.”

Invece dal punto di vista professionale, come saggista ed editore com’è andata?

“Consideriamo che abbiamo avuto le librerie chiuse per tre mesi e che attualmente sembrano aperte ma non lo sono più come un tempo, quando potevi vivere in libreria, passando le giornate a sfogliare libri, ora non è più fattibile. E avremo un funzionamento delle librerie a scartamento ridotto ancora per molto tempo, non sappiamo quanto. Per i piccoli editori come me questo è un grosso colpo, che le vendite online non sono in grado di compensare. È una situazione pesante ma come Edizioni del Girasole non abbiamo smesso di lavorare, pur tenendo chiusi gli uffici al pubblico: sono tuttora chiusi. Lavoriamo solo su appuntamento.”

Durante il lockdown avete pubblicato il libro postumo di Nino Carnoli, portato via proprio dal virus.

“Sì. Un libro bellissimo che si legge in un’ora, risultato dell’ultima conversazione che Nino ha tenuto alla Casa Matha con cui fa la storia europea del caffè e dei caffè che fra Seicento e Ottocento sono diventati dei centri intellettuali e politici, poiché il caffè essendo notoriamente uno stimolante stimola anche il funzionamento del cervello.”

Hanno avuto questa funzione anche a Ravenna?

“Sì, anche se tardivamente, come dice Nino nel suo libro, perché non avendo avuto noi una borghesia vera, i caffè a Ravenna hanno cominciato a svolgere questa funzione soltanto nel secondo Novecento. Lui cita il Belli, i tre caffè della piazza, il Bar Mosaico che è stato intorno agli anni Sessanta, nel ’68, il luogo di ritrovo della gioventù politicizzata di quegli anni. È un librino che sta andando molto bene. È uscito da poco e abbiamo già dovuto fare una ristampa.”

Simonini invece a cosa ha lavorato e cosa sta scrivendo?

“Dato che il libro del 2017 dedicato ai Mosaici nella Divina Commedia è ormai esaurito sto preparando per fine anno una seconda edizione molto riveduta e ampliata. Nel senso che gli 80 episodi del libro precedente nella nuova edizione diventeranno un centinaio e poi è riveduta perché, avendo fatto dei corsi con diverse guide turistiche, mi sono reso conto che devo modificare la struttura dell’opera: anziché seguire la sequenza dei canti della Commedia procederò per basiliche, cioè per luoghi. Il libro può diventare così anche uno strumento più utile per la leggibilità dei luoghi e dei mosaici della Commedia. È una ristrutturazione e insieme un ampliamento dell’impianto, ci sono correzioni ad alcuni errori che quando si scrive inevitabilmente si finisce per commettere, ma la filosofia dell’opera rimane la stessa.”

Torniamo alla pandemia. Che giudizio dà della nostra politica di fronte alla gestione di tutta questa fase?

“Non mi va di fare la Cassandra e purtroppo se dovessi dire fino in fondo quello che penso, la vedo nera per l’autunno in questo Paese. E la vedo nera per l’insipienza di questo governo. Mentre l’opposizione non mi pare brillantissima. Però è chiaro che la colpa non la si può dare all’opposizione. La responsabilità ce l’ha un governo che non fa nulla. Invece, ho apprezzato come l’Emilia-Romagna ha gestito l’emergenza. Non ho particolari osservazioni da fare a Bonaccini. Però mi permetto di far notare che non si può fare degli interventi chiamati per l’editoria, come ha fatto lui, prendendo in considerazione soprattutto le televisioni locali, bisogna metterci anche gli editori dell’Emilia-Romagna che sono diverse centinaia e che non hanno ricevuto ancora alcuna forma di aiuto di nessun tipo.”

Come la mettiamo invece con le prossime elezioni amministrative a Ravenna? Qual è lo scenario che vede Ivan Simonini?

“Mi pare di capire che Michele de Pascale ha già aperto la campagna elettorale con un attacco alla Pigna.”

Sembrava fosse il contrario a dire la verità.

“Be’ la Pigna fa opposizione. Ma perché il Sindaco si prende la briga di mettere sul banco degli imputati una piccola formazione politica nata da poco, che appare come la più critica nei confronti dell’Amministrazione comunale? Ho detto, appare. Per una ragione molto semplice: il Pd ha tutto l’interesse a fare della Pigna l’opposizione più distruttiva che costruttiva e ad accreditarla come tale. Paradossalmente da un gioco del genere la Pigna ha solo da guadagnarci. Perché apparendo come l’opposizione più tenace e vociante al Pd, forse uno o due consiglieri li potrà strappare. È una convergenza di interessi fra le due parti.”

Veniamo allora all’opposizione che davvero ha qualche possibilità di scalzare il Pd dal governo locale e che l’altra volta è arrivata a un’incollatura da Michele de Pascale: intendo Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista per Ravenna.

“Mentre de Pascale ha aperto la campagna elettorale, l’opposizione è ancora lì che non sa che colpi battere. Per cui è un enorme regalo che viene fatto al partito di governo ravennate. Si spera che qualche segno di vita venga da quella parte.”

Da queste osservazioni capisco che il giudizio sui quattro anni di governo di Michele de Pascale non è positivo. C’è una punta di delusione nelle parole.

“(Silenzio, ndr) Diciamo che lo trovo un abile manovriero a livello di rapporti con le forze politiche e anche a livello di rapporti istituzionali sul piano nazionale e regionale, ma non vedo i risultati pratici per la città di cui è Sindaco. Siamo fermi a progetti dichiarati e di cui non c’è ancora ombra di realizzazione. Devo dire che l’unica cosa realizzata è di avere tolto il baraccone da Piazza Kennedy, anche se è rimasto il baracchino.”

Non le sembra un giudizio fin troppo drastico e liquidatorio?

“Prima di vedere l’escavo dei fondali del porto e prima di avere trasformato Ravenna nella capitale dell’energia, campa cavallo.”

I tempi per queste opere non si misurano in pochi anni e non dipendono esclusivamente dalla volontà di un Sindaco.

“Però di solito un Sindaco nell’arco di una legislatura lascia un qualche segno e io non lo vedo.”

Poteva essere il nuovo palasport, ma con la tegola del Covid e dell’interdittiva antimafia ci saranno seri problemi a finire i lavori in tempo.

“Comunque, con questa opposizione avrà tutta una seconda legislatura per recuperare.”

Veniamo a uno dei suoi cavalli di battaglia: Dante. Fin dalla campagna elettorale del 2016 lei ha avanzato una serie di proposte ai politici di tutti gli schieramenti e poi agli amministratori che hanno vinto le elezioni e si sono messi a governare la città. Poi da propositore e sollecitatore lei si è trasformato in critico sempre più deciso verso ciò che ha descritto come immobilismo. Qual è lo stato dell’arte oggi?

“Non ne ho la più pallida idea. Per la semplice ragione che non ti dicono nulla di quello che faranno.”

L’Assessora Signorino, nella sua intervista di qualche giorno fa, ha detto che a luglio il Sindaco annuncerà il programma delle celebrazioni.

“Sì, si rimanda sempre. Praticamente siamo nel 2021.”

L’Assessora ha spiegato che lo stesso Ministro Franceschini ha chiesto di spostare in avanti le celebrazioni che dovevano iniziare a settembre, per via della pandemia.

“Ma cosa c’entra. Si rinviano le manifestazioni ma non il progetto. Qui non c’è il progetto. Il problema delle celebrazioni e più in generale della politica per Dante è l’assenza di ogni progettualità da parte di questa amministrazione. Le cose buone sono state proposte da altri e prese in carico, come per esempio le tre cantiche delle Albe che nascono quando era in carica Matteucci e Cassani si occupava di Ravenna Capitale Europea della Cultura. Questa amministrazione ha una totale carenza di creatività su Dante. E questa mancanza non può essere coperta da quella miriade di iniziative che comunque si fanno su Dante perché adesso tutti vogliono fare delle cose su Dante. La quantità aiuta la qualità, ma non è la qualità. Qual è il progetto per Dante di questa città? Non si capisce e il fatto che non venga proposto alla discussione della città dice tutto. La comunità viene esclusa dal progetto, ammesso che ci sia un progetto. Faccio un esempio, per farmi capire, Don Mesini le attività per Dante 1921 le cominciò nove anni prima.”

Certo, ma le trasformazioni urbanistiche della città nell’area dantesca occuparono un ampio orizzonte temporale.

“Certo. Non solo. Però si trattava di una progettualità elaborata e costruita anticipatamente. Quando si è arrivati al 1921 non solo si è concluso il progetto di Don Mesini ma si è avviato anche quello che è avvenuto dopo. Perché dopo, con il fascismo, Dante divenne un cavallo di battaglia del regime e tutte le cose dantesche presero una certa direzione e vennero potenziate. Quindi, allora si iniziò prima e si proseguì poi all’interno e nei limiti di quella che era la politica del regime. Adesso noi arriviamo al 2021 senza un progetto.”

Quindi sarà un’occasione mancata?

“Io spero che non sia così. Lo spero proprio. Perché Dante ci sarà anche dopo questa Giunta e questo Sindaco. E Ravenna avrà ancora il problema di come porsi come città dantesca e di come valorizzare la risorsa Dante. Quindi io spero che le cose vadano comunque per il meglio. Purtroppo non vedo le premesse. Faccio un altro esempio, ho visto che incredibilmente il Palazzo Farini non si chiamerà più Farini. Non so se gli amanti del Risorgimento saranno d’accordo.”

Pazienza.

“Be’ pazienza no, perché Dante non ha bisogno che gli regalino una targhetta.”

Ma perché non dovrebbe diventare Casa Dante?

“Se si chiama Casa Dante è per una ragione molto semplice: in questo modo si dice che il Palazzo della Provincia non diventerà mai la Casa di Dante, proposta mia e di altri di alcuni anni fa. E la Casa di Dante non si definisce con qualche oggettino da vendere e qualche produzione libraria dedicata a Dante o con qualche sperimentazione. Ma si definisce come un centro di organizzazione della cultura e degli studi danteschi a livello mondiale, internazionale, europeo, italiano. Quindi Casa Dante al posto di Casa Farini è un modo per rispondere per l’ennesima volta no a una proposta più ambiziosa.”

Quindi l’idea che dovrebbe lasciare il segno e caratterizzare il futuro di Ravenna dantesca sarebbe trasformare il Palazzo della Provincia nella Casa di Dante e farne questo grande centro di studi internazionali?

“È una delle proposte principali. Certo perché se tu trasformi il Palazzo della Provincia in un centro a servizio delle Società dantesche di tutto il mondo e crei un’associazione dei vari Comitati danteschi nazionali che oggi non c’è, perché i comitati esistono ma nessuno li ha ancora confederati, fai una grande operazione culturale in grado di richiamare tanti studiosi e turisti colti, per una frequentazione duratura nel tempo. L’altra cosa molto importante che non si farà e che invece sarebbe fondamentale fare è la ricognizione conservativa sulle ossa di Dante. Anche le ossa deperiscono. I frati francescani facevano periodicamente ricognizioni sulle ossa del poeta, una ricognizione la si fece nel 1865 quando furono ritrovate, e la si fece nel 1921. Sono passati 100 anni dall’ultima ricognizione scientifica e ora bisognerebbe farla di nuovo per capire qual è lo stato conservativo delle ossa. Serve a proteggere queste ossa. Non sappiamo se il loro stato sia peggiorato. La scienza nel frattempo è andata avanti e oggi abbiamo a disposizione tecniche e soluzioni per conservare meglio queste reliquie. Rispetto alle ossa di Dante Ravenna ha il dovere morale di fare questa ricognizione scientifica e conservativa, una cosa che richiede appena pochi giorni. Perché non si fa?”