Bagnacavallo. Categoria Big, Margherita Guidi vince “the Best Talent”

Si è conclusa sabato 27 giugno 2020 al Bocon Divino di Bagnacavallo la quarta stagione del format “The Best Talent”, un progetto artistico nato per dare visibilità a cantanti, cantautori e band emergenti, mediante la collaborazione attiva con professionisti del settore in particolare vocal coach e produttori discografici.

La volontà che ha mosso la direzione artistica del format, il cantautore e vocal coach Ruggero Ricci e il manager Alberto Pagani, è stata quella di pomuovere le migliori voci del territorio emiliano romagnolo, selezionarle attraverso una giuria tecnica di qualità e fornire loro strumenti concreti per avviare ed incentivare una carriera artistica. La quarta edizione del format ha preso il via a novembre 2019, per arrivare tappa dopo tappa ad identificare i 20 finalisti che sono giunti alla finale di Bagnacavallo.

I vincitori delle tre categorie in gara sono stati: Categoria baby Martina Papa; Categoria Junior Ginevra Bencivenga; Categoria Big Margherita Guidi. Nomi eccellenti per una giuria di grande valenza tecnica. Guidata dal presidente Ruggero Ricci, in giuria hanno preso parte Roberto Costa, storico produttore e arrangiatore di Lucio Dalla, Ron, Ivan Graziani, Luca Carboni, Gianni Morandi e Luciano Pavarotti. A seguire erano presenti il direttore del teatro del Navile di Bologna Marcello Romeo, il presidente del Solarolo festival Enzo Pichetti, il cantautore Davide Pagnini e il giornalista televisivo Enrico Spada. Per la categoria Big vinta da Margherita Guidi è previsto un contratto discografico con l’etichetta indipendente Pms Studio di Alfonsine.