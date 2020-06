Il premio “Faentino sotto la torre” 2020 va a Debora Donati

Al Teatro Masini di Faenza, alla presenza del Sindaco Giovanni Malpezzi, del Presidente del Consiglio comunale Maria Chiara Campodoni e di alcuni rappresentanti delle istituzioni regionali, si è svolta ieri sera la cerimonia di proclamazione della distinzione onorifica di “Faentina sotto la torre 2020”, assegnata quest’anno a Debora Donati, per il suo operato concreto di cittadina in grado di sostenere le persone meno fortunate.

Insieme al marito Dario Alvisi e ad alcuni soci, Debora ha infatti fondato l’associazione Insieme a te, una realtà unica nel suo genere, sia a livello regionale, che a livello nazionale e che ha l’obiettivo di creare le condizioni necessarie affinché tutte le persone affette da qualche forme di disabilità, anche le più gravi, possano vivere giorni di vacanza al mare, insieme alle proprie famiglie in una spiaggia attrezzata a Punta Marina, una delle tre realtà di questo genere a livello nazionale.

La manifestazione nasce nel 1966 per promuovere i cittadini faentini che si sono distinti in attività meritorie, in aggiunta al più antico riconoscimento “Faentino lontano”, che dal 1960 proclama i cittadini che si sono distinti ovunque nel mondo, contribuendo a dare lustro alla città, mantenendo con essa un solido legame.

Per la prima volta nella storia di questo riconoscimento, quest’anno e’ stata premiata un’iniziativa meritevole in ambito sociale. ‘E stata una grande emozione per me ricevere questo riconoscimento che voglio dedicare a Dario e a tutte le persone che come lui lottano per la gioia di un sorriso e di un bagno al mare.’ ha dichiarato 1 Debora a fine cerimonia.

Insieme a Te, nasce a Dicembre 2017 ed è operativa dall’estate del 2018, a pochi mesi dalla prematura scomparsa di Dario, affetto da Sla, marito di Debora e padre delle loro 3 figlie. Insieme a Te, conta iscritti provenienti da tutta Italia e tantissimi volontari che dedicano il proprio tempo a sostegno di chi è meno fortunato. Un riconoscimento che arriva proprio a ridosso dell’apertura della stagione balneare di Punta Marina che avrà luogo sabato 4 Luglio p.v..