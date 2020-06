Reduce dalla conferma di bandiera blu, a Marina di Ravenna è scoppiata l’estate e il lido registra un grande afflusso di persone tra spiaggianti e bagnanti in quest’ultimo weekend di giugno 2020. Persone di ogni età e soprattutto molti turisti italiani hanno letteralmente invaso le spiagge desiderosi di libertà e divertimento dopo i tre mesi di lockdown a causa della pandemia da Coronavirus. Naturalmente, l’avviso e il suggerimento a tutti è di non abbassare la guardia e di godersi la spiaggia e il mare senza dimenticare che bisogna continuare ad avere cautela e a proteggersi, perché il Covid-19 non è scomparso d’incanto.

