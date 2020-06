Ravenna, a Casa Vignuzzi pronto un ricco calendario di laboratori creativi per bimbi della scuola primaria

I laboratori creativi riservati ai bambini e alle bambine della scuola primaria tornano a Casa Vignuzzi anche per l’estate 2020. Tante idee e proposte da realizzare nei mesi di luglio, agosto e settembre per divertirsi, giocare, costruire, imparare, ricominciare a vedersi e conoscere tanti nuovi amici. Con un po’ di fantasia e manualità si costruiranno giochi e bellissimi oggetti con materiali di recupero.

I laboratori saranno condotti dalle animatrici dell’associazione Fatabutega e si svolgeranno all’aria aperta nel Giardino di Pippi, retrostante il centro di lettura di Casa Vignuzzi, in Via S. Mama n. 175 a Ravenna.

Il programma delle attività:

Dal 13 Al 17 luglio

Il lupo perde il pelo…

Una settimana dedicata a questo bellissimo animale tra natura, fiabe, arte e gioco.

Dal 24 al 28 agosto

Flora plastica

Omaggio agli artisti futuristi che, esattamente cento anni fa, diedero vita ad una flora originalissima, assolutamente inventata, coloratissima e profumatissima.

Dal 31 agosto al 4 settembre

Mare nostrum

Un tuffo nel nostro mare alla scoperta di conchiglie, pesci e sabbie che ispireranno laboratori creativi e giochi.

Al fine di rispettare pienamente le norme per il distanziamento sociale e per la prevenzione della diffusione del Covid-19, le attività saranno replicate sia di mattina, dalle 9 alle 12, sia di pomeriggio, dalle 15 alle 18. Sono disponibili 7 posti per ogni turno, per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni.

La quota di partecipazione fissata in 15 euro per ogni turno di attività e va corrisposta prima dell’inizio del laboratorio. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ravenna – assessorato al Decentramento, in collaborazione con l’associazione Fatabutega.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a:

Ufficio decentrato di via Berlinguer

Via Berlinguer n.11 – Ravenna

tel. 0544-482815 / 16

dal lunedì al venerdì 8/12.30 – martedì e giovedì anche 14/17.