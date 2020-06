Laboratorio nella Festa della Cozza di Marina di Ravenna: ecco i disegni dei bambini premiati da Slow Food

Nell’ambito della Festa della Cozza di Marina è stato organizzato un Laboratorio per Bambini dalla Condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna: consisteva nell’ascolto di un racconto legato alla vita del mare con la richiesta di un disegno finale. Gli elaborati ricevuti sono tutti molto belli e di grande partecipazione. Slow Food ha deciso di premiare questi bambini: Bianca Spitali perché il suo disegno è come un fumetto, Ania Drei che ha fatto un disegno tridimensionale, Alessandro Mazzotti perché il suo potrebbe essere un poster didattico, Federica Casadio perché ha dato molto spazio alla natura come un messaggio di speranza, ed infine, le due coppie di fratellini Bart e Goffredo Vasi e Anna e Giulio Silvestri che ci aiutano a riflettere sulla complessità dell’inquinamento. I vincitori verranno contattati per concordare una visita guidata al Centro Cestha di Marina di Ravenna dove sono ricoverate alcune tartarughe che avevano ingerito rifiuti di plastica.

In alto il disegno di Ania Drei. Sotto nell’ordine i disegni di Bart Vasi, Goffredo Vasi, Anna Silvestri, Giulio Silvestri, Bianca Spitali, Federica Casadio e Alessandro Mazzotti.