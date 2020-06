Le classi terze dell’IC Faenza San Rocco chiudono l’anno con la visione online del documentario sociale “Quarantena 2020”,

Lunedì 29 giugno, alle 12.30, a conclusione del percorso scolastico, gli alunni delle classi terze medie, si ritroveranno, via Meet, per vedere “Quarantena 2020 – documentario sociale” in cui gli studenti sono protagonisti sia davanti che dietro la macchina da presa.

Un progetto, nato da un’iniziativa a cura dei docenti di lettere coordinati dalla Prof.ssa Daniela Gueli e con la collaborazione dello studio Biroke di Bagnacavallo, della durata di circa 30 minuti, che mira appunto a rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in cui loro stessi possono esprimere idee che poi, grazie al linguaggio cinematografico, vengono rappresentate nel documentario. Il video diviene, così, una sintesi efficace e coinvolgente del loro pensiero.

E’ un modo per alleggerire e allontanare questo periodo, cogliendo il positivo e partire, dopo l’esame, vero proprio momento di passaggio, verso una nuova avventura scolastica.