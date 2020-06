Lugo. Annullato il Millepiedi di Villa San Martino. Installato un nuovo gioco con ricavato dello scorso anno

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, non si svolgerà il Millepiedi, evento organizzato ogni anno nell’area verde di via fratelli Rosselli di Villa San Martino nel penultimo fine settimana di luglio, che coinvolge sempre l’intera frazione lughese.

“A malincuore dobbiamo annullare questa edizione – spiega la presidente della Consulta di Villa San Martino Sonia Graziani -. Ogni anno il ricavato dell’evento è destinato alla miglioria dell’area verde e della struttura per le feste della nostra frazione e il 2019 non ha fatto eccezione: grazie al ricavato della Lotteria Millepiedi dello scorso anno è stato acquistato un nuovo gioco, un ‘dondolino’, che è già stato installato nell’area verde di via fratelli Rosselli. La Consulta ringrazia il centro sociale e tutti coloro che hanno dato il proprio contribuito e dà appuntamento a tutti al 2021 per divertirci ancora tutti insieme”.