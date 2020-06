Riolo Terme. Da Silvia Mazzanti, Associazione gemellaggi, gli auguri per la rielezione di David Nicolas a Sindaco di Avranches

Si è svolto nel fine settimana scorso il turno di ballottaggio ad Avranches, cittadina della Normandia con la quale il Comune di Riolo Terme ha un patto di amicizia dal 2017. I cittadini hanno riconfermato l’attuale Sindaco David Nicolas con il 59% delle preferenze.

David Nicolas era in testa già al primo turno del 15 marzo con il 48% dei consensi e si è scontrato al ballottaggio, rimandato a fine giugno causa Coronavirus, con l’ex Sindaco della città Guénhael Huet. A David Nicolas vanno le congratulazioni e un abbraccio a distanza, per il risultato ottenuto.

David é una persona molto sensibile ai rapporti con la città di Riolo Terme. E’ stato all’inizio del suo mandato di primo cittadino 6 anni fa che sono iniziate le prime relazioni. Ogni estate un giovane residente nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina svolge uno stage non retribuito di un mese nella cittadina francese.

Oltre a svolgere la propria attività di stage presso ufficio turistico, museo, ecc., grazie alla collaborazione dell’Associazione CAP e del suo segretario Renè Remond i ragazzi possono visitare città limitrofe e svolgere attività ludiche e culturali.

La visita a Riolo Terme da parte di una delegazione ufficiale della cittadina francese per la firma ufficiale del patto di amicizia già firmato a settembre 2017 in Francia era programmato per il mese di maggio 2020, rimandato causa Coronavirus, in fase di riorganizzazione.

“Avevamo tutto pronto per l’arrivo del sindaco di Avranches e della delegazione francese ad inizio maggio: era nostra intenzione fargli visitare il nostro meraviglioso territorio e firmare il patto di Amicizia che noi abbiamo già firmato ad Avranches. Purtroppo nessuno si poteva aspettare una pandemia e siamo stati costretti a rimandare. Organizzeremo l’incontro il prima possibile, appena la situazione sarà abbastanza tranquilla per entrambe le nostre Nazioni. La conferma di David come sindaco mi riempie di gioia, perché l’ho conosciuto personalmente durante la mia visita in Francia e ho avuto modo di apprezzare la sua attenzione alle persone, l’amore incondizionato per il territorio che amministra e la profonda conoscenza della storia, arte e cultura di Avranches. Ce ne vorrebbero di più di sindaci come lui! Sono convinta che continueremo a lavorare bene insieme e che ci sarà modo di creare ulteriori occasioni di incontro e di scambio. Gli auguro un buon lavoro e di continuare sulla strada intrapresa, perché sta facendo un ottimo lavoro per Avranches e per la Normandia” – dichiara la Presidente dell’Associazione Gemellaggi Silvia Mazzanti.

Il Consiglio dell’Associazione Gemellaggi Città sollecita inoltre l’Amministrazione Comunale di Riolo Terme di valutare l’iniziativa di nominare una via, una strada o un luogo a Arnaud Beltrame, luogotenente francese, comandante della polizia di Avranches dal 2010 al 2014 che nel marzo 2018 a Carcassonne ha salvato la vita di Julie, 40 anni, cassiera del supermercato sposata e madre di una bambina di due anni e mezzo, dando la propria vita, consapevole che l’avrebbe persa. Rinnoviamo l’invito quindi all’Amministrazione Comunale di Riolo Terme di valutare questa possibilità che “ci ricordi il coraggio e il mettersi in gioco sempre, anche quando non c’è nulla da guadagnare, ma solo da perdere”.