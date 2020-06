Voglia di mercatini: tutte le occasioni di unire shopping e passeggio sulla costa di Cervia

Tanti i mercati all’aperto che ogni sera nel corso della settimana animano rioni, viali, piazze e scorci storici della costa cervese, da Pinarella a Tagliata, fino a Cervia e Milano Marittima. Alcuni già attivi, altri “sulla griglia di partenza”, i mercatini solleticano la curiosità offrendo spunto per piacevoli serate fra passeggiata e shopping.

Si parte dal lunedì. A Pinarella in viale Italia dal 29 giugno dalle 18.00 alle 24.00 si svolgerà il mercatino Sole e Sale. In vendita prodotti di artigianato e oggettistica.

Il martedì sera a partire dal 30 giugno viale Bologna a Milano Marittima dalle 18.00 alle 24.00 si anima con il Giardino dei Semplici: mostra mercato del naturale, biologico, delle erbe, con prodotti per il benessere psico/fisico, in particolare erboristeria, alimenti naturali e biologici, prodotti del sottobosco, piante officinali, fiori secchi, prodotti dell’alveare, minerali e fossili, libri specializzati e prodotti ecologici di artigianato locale.

Il martedì è anche serata dedicata all’artigianato con Cervia a Lume di Candela, il mercato che si snoda dal centro storico di Cervia lungo il borgo dei pescatori. Presenti maestri artigiani, produttori e artisti locali con prodotti tipici e dell’artigianato artistico di Romagna. Non mancano eccellenze del territorio e prodotti dell’enogastronomia locale.

Mercoledì dalle 18.00 alle 24.00 a Pinarella in viale Emilia e Viale Italia si può curiosare ad Aghi di Pino: mercatino che propone sapori, tradizioni, cultura, mostre ed esposizioni, attività artistiche e culturali, artigianato e hobbismo. Presenti prodotti alimentari della Romagna, dell’artigianato artistico e della tradizione.

Sempre il mercoledì sera dalle 17.00 alle 24.00 piazza Garibaldi e viale Roma a Cervia sono spazi dedicati a Curiosando. Qui si passeggia tra modernariato, collezionismo cartaceo, mobili e quadri di antiquariato, numismatica e tanti oggetti curiosi e rari.

Giovedì sera dalle 18.00 alle 24.00 a Pinarella in viale Mezzanotte si tiene il Mercatino artistico Artigianale con esposizione e vendita di prodotti tipici dell’artigianato. Si potrà passeggiare tra bancarelle di artigiani e hobbisti che espongono le loro creazioni: gioielli, abiti, oggettistica e molto altro, tutto interamente fatto a mano e frutto di creatività e originalità.

Giovedì sera mercatino anche per Borgomarina Vetrina di Romagna lungo il borgo dei pescatori: una piacevole passeggiata per scoprire sapori e tradizioni locali, prodotti enogastronomici, artigianato artistico. Degustazioni di prodotti tipici e menù della tradizione nei ristoranti del borgo.

Tutti i Venerdì dal 3 luglio ore 18.00- 24.00 in viale Italia a Cervia torna Le Api, le Farfalle, i Fiori del Giardino Terrestre. Mostra mercato del naturale, del biologico e delle erbe, con prodotti per il benessere psico/fisico, in particolare erboristeria, alimenti naturali e biologici, prodotti del sottobosco, piante officinali, fiori secchi, prodotti dell’alveare, minerali e fossili, libri specializzati e prodotti ecologici di artigianato locale.

Venerdì, sabato e domenica dal 3 luglio dalle 18.00 alle 23.00 in piazza Garibaldi a Cervia torna Piazza in Arte. Una estemporanea di pittura con artisti romagnoli che vanta ormai oltre 15 anni di successo. Varie le tecniche pittoriche e vari i soggetti rappresentati, il tutto in una magica atmosfera i cui si possono ammirare anche artisti al lavoro.

Da sabato 27 giugno dalle 20.00 alle 24.00 torna inoltre l’appuntamento con la moda, l’artigianato e il design emergente all’interno del “Vialetto degli Artisti” lungo il canalino di Milano Marittima. (week end 27-29 giugno, 3-5 luglio e dal 6 luglio ogni sera ).Il Vialetto degli Artisti, offre spazio e visibilità alle nuove realtà artigianali e alle attuali proposte di stilisti, designer e artisti emergenti. In programmazione per la stagione 2020, accurate e selezionate esposizioni di artigianato artistico e contemporaneo, mostre d’arte e fotografia.

L’Antico e le Palme, mostra mercato dell’antiquariato torna nel centro di Milano Marittima 4 e 5 luglio dalle 17.00 alle 24.00 dove professionisti nel settore d’antiquariato espongono oggetti d’arte preziosi e rari, dai mobili agli argenti, dai gioielli ai dipinti e tanto altro ancora.

Vasta la scelta anche per i mercati rionali stagionali che dalle 15.30 alle 24 vengono proposti: il lunedì a Milano Marittima, I^ traversa; il martedì a Pinarella in V.le Italia; il venerdì a Cervia in Viale Roma e il sabato a Tagliata, in Piazza Gemelli.