Punta Marina Terme issa la ‘Bandiera blu’ per la qualità delle acque

Punta Marina ha ricevuto il vessillo di FEE per la pulizia delle sue acque. La bandiera è stata issata ieri, lunedì 29 giugno, presso al Parco Pubblico di Punta Marina Terme. Presenti all’evento l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini, il Presidente della Pro Loco di Punta Marina Terme Codarin Laura, il Consigliere Missiroli Sauro, il Volontario Arfelli Bruno, il Presidente dei Territoriali del Mare Roberta Mingozzi, la Vice Presidente dei Territoriali del Mare Silvana Piolanti, il Consigliere dei Territoriali Bruno Biserni.

“Una località accogliente, che anche in questo periodo difficile, ha saputo risollevarsi e ripartire. Le spiagge ospitano stabilimenti balneari modernamente attrezzati pronti a soddisfare le esigenze di bambini, famiglie e ragazzi, in sicurezza. Per tutti Punta Marina Terme è un paese da vivere, un mare da amare, un luogo in cui Ritornare…. e la Bandiera Blu lo conferma”, affermano dal lido.