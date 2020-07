Pietro Vandini: Il collegamento tra Marina di Ravenna e Ravenna deve essere il futuro

Il progetto del nuovo parcheggio con oltre 200 posti a Marina di Ravenna è una soluzione utile per migliorare la disponibilità di posti auto ma non risolve il problema principale legato alla viabilità per Marina di Ravenna.

Parliamo di una località balneare raggiungibile prevalentemente attraverso via Trieste o tramite traghetto, creando difficoltà nei momenti di maggiore traffico.

Chiunque voglia raggiungere la località balneare deve mettere in conto tempi di percorrenza eccessivi rispetto alla distanza da percorrere ed è su questo che bisogna ragionare ed intervenire.

Ribadisco quanto portavo avanti durante la campagna elettorale delle scorse regionali, è necessario valutare l’inserimento di un mezzo di trasporto pubblico alternativo ed al passo con i tempi. Abbiamo esempi in tutto il mondo nonché vicino a noi (es. people mover) sui quali si possono fare valutazioni e approfondimenti in modo da migliorare le criticità che si sono presentate in questi progetti ed elaborarne uno calato nel contesto Ravennate.

A mio parere questa sarebbe una soluzione che caratterizzerebbe in modo importante la nostra città e lascerebbe in memoria alle generazioni future il segno di un eccezionale momento di svolta, dal punto di vista della mobilità e della sostenibilità ambientale.

Il collegamento dalla stazione verso Marina di Ravenna sarebbe il primo tassello di un progetto più ampio che coinvolge tutti i lidi ravennati e potrebbe essere un’idea innovativa da calare anche nel collegamento tra Ravenna e Forlì, dove arriva l’alta velocità e dove a breve ritornerà ad esserci un aeroporto.

Sono consapevole della difficoltà progettuale e del fatto che si tratta di un’opera che richiederebbe tempo denaro ed impegno, ma chi amministra un territorio debba avere questo tipo di visione proiettata verso il futuro.

Pietro Vandini, Coordinatore Italia in Comune – Ravenna