Savio. Salta la Sagra dello Strozzaprete. La ProLoco: “perché noi siamo Aggregazione”

Nel rispetto delle misure anti-contagio, l’estate 2020 ha visto annullare tantissime iniziative . Le manifestazioni e gli eventi che non sono stati cancellati hanno dovuto trovare forme nuove, che evitassero assembramenti.

Ma a Savio di Ravenna e a Savio di Cervia, l’idea di organizzare quest’anno la Sagra dello Strozzaprete senza creare “aggregazione” non è sembrata realizzabile. E così, con un post su facebook, gli organizzatori hanno annunciato la decisione di “non fare la Sagra dello Strozzaprete quest’anno”

“Luglio a Savio è “da sempre” il mese delle feste di paese, dell’aggregazione, degli spettacoli all’aperto, della corsa podistica, della musica fino a tarda sera, del profumo di griglia nell’aria. Perché noi siamo questo: aggregazione” spiegano dalla ProLoco.

“Da noi si sta insieme, ci si incontra tutti, si mangia e si beve in comitiva, si ascolta musica dal vivo, si fanno laboratori per bambini. Ci sono tutti i nostri fantastici ragazzi in sala, tutti i nostri “volontari grandi” impegnati in ogni settore – proseguono – . Quest’anno non è proprio possibile realizzare la Sagra così come è sempre stata. Avremmo dovuto snaturarla, toglierle tutto ciò che ha di bello” .

“Allora abbiamo scelto di ritrovarci, e magari riabbracciarci, a luglio 2021. Ci mancherete… ma è solo un arrivederci ” concludono.