Cervia. Alla Sala Malva Nord presentazione di “Melanconia con stupore” di Karen Venturini

La Sala Malva Nord del Comune di Cervia, in collaborazione con il Servizio SeiDonna, il Centro Informagiovani e il supporto della Biblioteca Maria Goia, venerdì 3 luglio 2020 alle ore 18.00, in Via dei Papaveri n. 43, presenta il libro Melanconia con stupore di Karen Venturini. L’incontro con l’autrice sarà condotto da Cristina Zani, Referente per le Pari Opportunità del Comune di Cervia.

Il libro racconta trentaquattro storie di donne, immaginate a partire dalle schede con cui venivano identificate all’interno di un manicomio, sul finire dell’Ottocento.

Sono narrazioni fulminee quelle che compongono il testo scritto da Karen Venturini, figlia dell’ultimo direttore dell’Ospedale psichiatrico dell’Osservanza di Imola, già collaboratore di Franco Basaglia nella lotta per cambiare i metodi di cura della malattia mentale.

Sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming via FaceBook collegandosi alla pagina www.facebook.com/SalaMalvaNord. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a salamalva@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266.