Fiab Ravenna per la Mobilità Ciclabile della Bassa Romagna

Il 2 luglio 2020 si è tenuto l’incontro sulla Mobilità Ciclabile nel Salone Estense della Rocca di Lugo, organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i partecipanti anche FIAB Ravenna che ha colto l’occasione per presentare il lavoro svolto dall’Unione.

Quest’ultimo, con il contributo di ITL, Fondazione della Regione Emilia Romagna per trasporti e logistica ha redatto il quadro conoscitivo sul tema mobilità.

L’intento del Focus Group, come indicato dal Sindaco di Fusignano Nicola Pasi, Delegato alla mobilità dell’Unione, era quello di raccogliere suggerimenti da parte dei principali stakeholders per poi trasferirli nelle linee di indirizzo del futuro PUMS di Unione. Tra i molti dati presentati, sicuramente è stato di forte impatto il numero di incidenti che ha visto coinvolti i ciclisti, soprattutto nei centri abitati.

Proprio su questo aspetto si è incentrato l’intervento di Alberto Rebucci (FIAB Ravenna) che ha sottolineato l’importanza di far cogliere in tutti i modi possibili, a partire dalla segnaletica, che la strada è di tutti, in particolare con una priorità che parta dalle utenze più deboli, dai pedoni, quindi i ciclisti e per ultime le auto. Nevio Senni, Coordinatore Regionale FIAB, ha espresso l’apprezzamento per il progetto dell’Unione nella sua formulazione, migliorabile dal punto di vista dell’interconnessione con le grandi direttrici che vanno verso Bologna, Ravenna, Faenza, Forlì e ha confermato la piena disponibilità di FIAB Ravenna, che da sempre ha come mission la mobilità sostenibile, a supportare e fornire contributi.