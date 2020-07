Ravenna in prima pagina. L’assessore Costantini: “Anche Bell’Italia inserisce la nostra città tra le mete più suggestive” 

L’uscita del mese di luglio di Bell’Italia, Estate in Bell’Italia, in distribuzione nelle edicole e in allegato al Corriere della Sera, in 300.000 copie, è interamente dedicata alla riscoperta del patrimonio culturale, enogastronomico e delle eccellenze nazionali tanto amate nel mondo tra cui non poteva mancare Ravenna.

“Dopo Italian on the road di Lonely Planet – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – candidiamo Ravenna e le sue bellezze tra le mete italiane esplorate da una delle riviste nazionali più autorevoli per gli appassionati di viaggi. Si tratta senz’altro di una pubblicazione da “collezione” e il contributo che porteremo a questo viaggio italiano sarà arricchito dalle esperienze che si possono godere nella nostra città”.

Un viaggio itinerante lungo le ventuno regioni del Bel Paese, dai borghi di montagna alle spiagge cristalline, dalle grandi città ai piccoli borghi caratteristici, tra cui si incontrano Ravenna e le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

Lo speciale, infatti, racconta non solo i magnifici mosaici e le peculiarità degli otto monumenti Unesco per i quali la città è conosciuta nel mondo, ma anche gli appuntamenti di Mosaico di Notte, la nuova proposta di Ravenna Bella di Sera, con i negozi aperti e le visite guidate, le nove frazioni costiere tutte da Bandiera blu e le bellezze naturali da scoprire, dalle pinete alle lagune, nelle tante proposte escursionistiche.

All’ uscita in edicola e in allegato al Corriere della Sera è abbinata anche una puntata speciale di Like Bell’Italia, di 30 minuti, in onda su LA7 (ogni sabato alle 12,50 e sabatosera dopo la replica di Otto e mezzo) e LA7d (ogni lunedì in seconda serata).