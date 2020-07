E’ stata attesa a lungo e finalmente e’ arrivata la ripartenza dell’attività ciclistica in provincia con la riapertura del Velodromo di Forlì.

Dopo due mesi di blocco forzato agli allenamenti in strada e di allenamenti sui rulli, rivediamo gli atleti ravennati del Pedale Azzurro Rinascita, Filippo Fiorentini e Lorenzo Montanari, allenarsi al velodromo in prospettiva di un ritorno alle sfide, alle gare e per quanto possibile alla normalità . I due atleti del Pedale Azzurro Rinascita, che iniziano il loro secondo anno nella categoria allievi, hanno terminato una stagione ricca di soddisfazioni: Lorenzo Montanari, selezionato nella squadra dell’Emilia Romagna ai campionati italiani al velodromo di San Francesco al Campo, ha conquistato il titolo di campione italiano nella velocità a squadre e un secondo posto nell’inseguimento a squadre.

Foto 2 di 2



La coppia Fiorentini-Montanari ha poi conquistato il secondo posto al campionato regionale, il secondo posto alle “3 Sere di Cento” e il primo gradino del podio nella velocità olimpica.

In bocca al lupo, ai ragazzi, per questa agognata ripartenza!